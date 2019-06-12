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NBA冠軍戰／KD強行復出重傷　羅斯砲轟體育文化虛假

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▲勇士杜蘭特(Kevin Durant)。（圖／CFP）

▲杜蘭特受傷讓羅斯砲轟體育文化。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

勇士雖然在總冠軍戰G5贏下比賽，但杜蘭特(Kevin Durant)卻在比賽中不幸受到阿基里斯腱的傷害，已經轉任球評的羅斯(Jalen Rose)近期上節目就談到了杜蘭特的傷勢，並且砲轟體育文化，認為根本是外界的輿論才讓KD的傷勢加重。

杜蘭特先前在與火箭的系列戰中造已經造成右小腿拉傷，不僅缺席了整個西區冠軍戰，甚至到了總冠軍戰前4戰他也都沒有出戰，外界也不禁開始懷疑他的傷病，甚至有人就說沒有KD的勇士更強，在總冠軍戰1比3落後的情況下，G5勇士終於讓杜蘭特出賽，不料他卻只打了12分鐘就遭逢更嚴重的阿基里斯腱傷勢。

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對於杜蘭特的傷病加重，羅斯就在節目上痛批是輿論所害，「如果總冠軍戰3比1領先的是勇士，那杜蘭特就不會復出，但勇士卻是1比3落後，外界就會有各種針對杜蘭特的言論，比如說他打球很軟，懷疑他是不是真的想復出，並質疑他對勇士所做的承諾，杜蘭特清楚外界在說什麼，這就是他在G5復出的原因。」

杜蘭特的受傷也讓羅斯批評體育文化，因為這些頂級球員領著高薪，但他們依舊是普通人，受傷還是需要有康復過程，但外界看法卻非如此，向杜蘭特這些頂級球員受傷時都遭受到許多輿論壓力，「當你生病的時候，人們不會帶給你讓熱湯，而當你去世了，人們就會為你獻花，這就是現在的體育文化，每個人都在假裝關心KD，但其實根本沒有，在我看來這都是假的。」

▲2019 NBA總冠軍G5，杜蘭特（Kevin Durant），受傷。（圖／CFP）

▲KD強行復出受到更嚴重傷病。（圖／CFP）

關鍵字： 暴龍總冠軍戰杜蘭特NBA
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