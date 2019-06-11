中職／明星賽票選10人超過10萬票　清一色都是中信兄弟　

▲▼中信兄弟彭政閔。（圖／記者林敬旻攝）

體育中心／綜合報導

2019中華職棒明星對抗賽明星隊票選來到第三週，「恰恰」彭政閔仍以超過16萬票數，暫居人氣王寶座，截至今天（11日）為止，票選領先群已有10位球員獲得超過10萬票。

所有的票選方式加入戰局後，總計有10位球員獲得超過10萬票。指定打擊彭政閔以16萬0384票獨佔鰲頭，一壘手林智勝以14萬1600票暫居第二。

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中繼投手李振昌獲得12萬2562票、後援投手鄭凱文10萬3129票、捕手黃鈞聲12萬6629票、二壘手陳江和10萬6998票、三壘手許基宏11萬6752票、游擊手王勝偉13萬557票、外野手詹子賢12萬7100票，張志豪獲得12萬6751票。

上週中信兄弟及統一獅主場賽事，在主場優勢的加持下，球員所獲得的現場票數，加大兄弟球員的領先幅度，「嘟嘟」潘威倫獲得26937票也在先發投手的部分，擠身成為第二名，後援投手陳韻文也以34274票暫居第二。



2019中華職棒明星對抗賽票選至23日截止，此週主要為Lamigo桃猿及富邦悍將主場賽事。明星對抗賽將於7月27日、28日在新莊棒球場舉行，早鳥套票於今天開放預購，購票即贈「台灣犬限定證件套組」。

戰技對抗賽中，經典全壘打大賽將分為兩天進行預賽及決賽，也保留原有超級雷射肩比賽，再加上全新戰技升級版的「打準大賽」，都將在第二天亮相。中職更將DJ表演帶進棒球場，安排全臺灣最有名的4位DJ：正男、Afuro George、賴皮、小鬼Vonik到現場進行演出。