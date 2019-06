NBA冠軍戰／柯瑞譴責球迷慶祝KD傷退　「醜態別再出現！」

▲柯瑞譴責多倫多球迷。(圖/達志影像/美聯社)



記者林育正/綜合報導

杜蘭特(Kevin Durant)G5帶傷上陣企圖拯救勇士,卻在第2節因為受傷離場。 他受攙扶起身時,全場暴龍球迷更發出高分貝歡呼聲,遭到痛批完全喪失應有風度。連曾經在多倫多居住過的柯瑞(Stephen Curry)都失望地說,「這不是我認識的多倫多。」

杜蘭特留下11分2籃板的紀錄,更爆粗口噴出F開頭髒話,賽後也確定為阿基里斯腱受傷。對於他倒地時主場球迷的反應,柯瑞也發出譴責,「我曾經住在這裡,非常喜歡多倫多對球賽充滿激情的市民。他們是享受生活的好人,但我對於他們的反應感到困惑。」

「這不是我認識的多倫多人,我很感謝格林(Danny Green)和羅瑞(Kyle Lowry)要球迷適可而止。你不想樣在一個人受苦的時候,看到這樣的反應。我不希望再有這樣的醜態出現。」柯瑞因為爸爸老柯瑞(Dell Curry)曾在1999至2002效力暴龍,因此曾在多倫多居住。暴龍也是老柯瑞NBA生涯的最後一支球隊。

勇士總管邁爾斯(Bob Myers)賽後宣布杜蘭特傷勢,也忍不住哽咽。「如果真的要找戰犯的話,你們可以怪我。」

To quote Johnny Most: “a despicable display” by the Toronto fans to cheer when KD suffered an injury. pic.twitter.com/pn6gKkhT8G