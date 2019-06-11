NBA冠軍戰／柯瑞本季10次半場至少20分　超越可愛成第一

▲柯瑞本季第10次半場至少20分。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

已經在總冠軍戰處在1比3絕對落後的勇士，11日再次作客多倫多，雖然杜蘭特(Kevin Durant)強行復出但卻在第2節再次傷退，這也讓柯瑞(Stephen Curry)再次扛起進攻重任，柯瑞半場就卯起來砍分，11投7中，得到23分，根據《ESPN Stats & Info》統計，這是他本季季後賽第10次半場至少得到20分，成為全聯盟最多的球員。

有著輸不得壓力的勇士，在開局就打得超級強勢，首節就灌了34分，不過第二節杜蘭特受傷後，勇士火力略有下降，但柯瑞卻怎麼樣也無法阻擋，在半場出賽得19分鐘內，11投7中，三分球5投3中，攻下23分、3助攻，是半場兩隊得分最高的球員，勇士也在他的帶領下，半場取得62比56領先。

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根據《ESPN Stats & Info》統計，這已經是柯瑞本季季後賽第10次在半場就攻下至少20分，超越了暴龍一哥雷納德得9次，成為本季季後賽半場20分最多的球員，此外這也是柯瑞職業生涯第9次在總冠軍戰半場至少20分，過去20年內，只有詹姆斯的18次以及歐尼爾的12次比柯瑞更多，另外勇士半場得分上雙的還有湯普森(Klay Thompson)、杜蘭特。

▲柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）