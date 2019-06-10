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射箭世錦賽／反曲弓男團資格賽破全國　離東奧門票只差一勝

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▲▼2018雅加達亞運,射箭反曲弓男子團體金牌,湯智鈞。（圖／記者李毓康攝）

▲湯智鈞。（圖／記者李毓康攝）

記者謝孟儒／綜合報導

2019射箭世界錦標賽10日於荷蘭斯海托亨博斯登場，反曲弓男團部分，中華隊派出亞運班底的魏均珩、湯智鈞及鄧宇成，三人在資格賽射出2034分，拿下淘汰賽第三種子位置，首輪輪空直接晉級16強，只要再贏一場晉級八強，就能搶下東京奧運門票。

本屆世錦賽團體只要能夠進入前八，就能夠取得東京奧運三席滿額（男、女各三人）門票。其中在反曲弓男團資格賽，每人共有72支箭，湯智鈞以688分排名第7、鄧宇成射出676分排名22、魏均珩則是670分排名36，三人合計2034分。

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▼魏均珩。（圖／記者張克銘攝）

▲魏均珩。（圖／記者張克銘攝）

湯智鈞、鄧宇成及魏均珩的2034分也打破了2017年由魏均珩、鄧宇成和羅偉旻所保持的2027分，並取得淘汰賽第三種子的位置，首輪輪空直接晉級16強，接下來只要能夠拿下下一場比賽勝利，就能夠取得前八，以及東京奧運的參賽門票，對手將是德國和法國對決的勝方。

湯智鈞、鄧宇成和魏均珩5月世界盃上海站中，4強擊落有奧運金牌坐鎮的南韓，並在決賽以5比1擊敗土耳其奪下金牌，希望能夠延續氣勢，一舉在世錦賽闖進前八。稍晚反曲弓女團譚雅婷、雷千瑩、彭家楙將登場，該組合在上海站、土耳其站則進帳1金1銅。

▼鄧宇成。（圖／中華企業射箭聯盟提供）

▲▼鄧宇成。（圖／中華企業射箭聯盟提供） 。（圖／記者王翔攝）

關鍵字： 射箭世錦賽
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