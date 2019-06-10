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U18對抗賽／王彥程6K好投　鄭宗哲2安感染藍隊第2勝

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▲U18藍白對抗賽。（圖／記者楊舒帆攝）

▲U18藍白對抗賽。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／嘉義報導

U18藍白對抗賽，前兩戰藍、白各1勝，10日進行第三戰，因陣雨影響打完7局收工，藍隊由鄭宗哲雙安火力發威以9比4取勝。

藍隊2局上發動攻勢，面對白隊先發投手余謙，林辰勳保送上壘，張聖豪安打推進，王順和短打觸擊靠野手選擇上壘，蔡佳諺安打帶回1分，陳震洋滾地球也送回1分，3局上鄭宗哲安打開路，林辰勳觸身球保送，張聖豪四壞保送擠成滿壘，王順和滾地球再追加1分，4局上則由翁耀宗、鄭宗哲二壘安打棒打第二任投手黃弘毅，又添2分將比數拉開至5比0。

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白隊前3局受到左投王彥程壓制未敲出安打，4局上終於突破敲2安打留下殘壘，5局下面對第二任投手潘文輝才反攻，李展毅轟出全壘打帶動士氣，張宥鈞保送後，林政華三壘安打帶1打點，岳政華二壘安打及李灝宇串連安打一口氣追回4分。

▲U18藍白對抗賽，余謙。（圖／記者楊舒帆攝）

▲U18藍白對抗賽，余謙。（圖／記者楊舒帆攝）

這時稻江球場開始下起陣雨，藍隊6局上靠著白隊內野守備亂流連續兩次失誤添3分，7局上林志光、何恆佑串連再下一城，打完7局因雨勢過大，而提前結束比賽，藍隊9比4獲勝。

藍隊投手王彥程投4局，被敲2安打，奪4K，無失分；潘文輝被敲5安打，包括1轟失4分；林昱珉投1局，奪3K，無失分。總教練周宗志表示，「王彥程這場恢復到8至9成，接下來希望能加強的是續航力，因為今天投到第4局球速明顯掉很多，潘文輝高中首部被轟也掉分，教練團認為是好事，因為他從玉山盃就投得很順，有危機的時候節奏也掌握得很好，這場掉分是很好的經驗可以讓他繼續成長。」

藍隊打線表現平均，鄭宗哲敲兩安打，林志光也有兩安打，鄭宗哲在場上是勝利的關鍵人物，周宗志說，「他在場上的領導很容易感染隊友，兩次他先發藍隊都獲勝就能證明。」

白隊先發投手余謙投3局，被敲5安打失3分；黃弘毅接替2局被敲2安打失2分；李慶隆投2局失4分，只有1分責失。白隊打線除了李展毅開轟之外，岳政華3打席皆上壘，有2安打，貢獻1打點。

▲U18藍白對抗賽，王彥程。（圖／記者楊舒帆攝）

▲U18藍白對抗賽，王彥程。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： U18藍白對抗賽余謙王彥程黃弘毅
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