賈德納摔頭盔糗被打臉縫6針　腫得像豬頭無法進食

▲洋基賈德納（Brett Gardner）。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

洋基昨(9)日客場敗給印地安人，陣中35歲老將賈德納（Brett Gardner）對自己4支0的表現相當失望，回到休息室氣得砸頭盔洩憤，結果頭盔反彈糗被打臉，情緒失控的賈德納也為此付出代價，臉上去縫了6針。

該場比賽賈德納4打數無安打，無法幫助球隊獲勝，近期19打數僅出現1安打，陷入低潮的他回到休息室後砸頭盔洩憤，沒想到回彈打到自己的臉，尷尬的一幕全被攝影機拍了下來。

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It's all fun and games until the helmet bounces back and hits you in the face. pic.twitter.com/gy6Lpgrhlf — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) June 8, 2019

賈德納沒有想到摔頭盔竟然會弄傷自己，臉上被頭盔刮出一道傷痕，賽後他接受治療縫了6針，而頭盔反作用力之大，也把他的嘴唇給打腫了，有人形容他現在腫得像「豬頭」。

根據《紐約時報》報導，賈德納因為嘴唇腫起來，所以目前可能無法正常進食，但他表示自己很快就會好起來，大家不需要過度擔心。而他也告誡隊友雷瑪西烏（D.J. LeMahieu）摔頭盔絕對要小心，不要像他一樣被打臉。