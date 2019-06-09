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不斷更新／林明杰回敬陽春砲　兄弟扳平戰局

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▲▼Lamigo桃猿藍寅倫。（圖／記者林敬旻攝）

▲Lamigo桃猿藍寅倫。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟與Lamigo桃猿9日在台中洲際棒球場進行3連戰最後一戰，中信兄弟由二軍備用洋投紐維拉掛帥先發，本季首度上一軍，桃猿由本土投手翁瑋均應戰。桃猿首局就靠藍寅倫開轟先馳得點，兄弟3局靠林明杰陽春砲追回1分，再靠吳東融犧牲打，將比數扳平至2比2。

1局上，陳晨威飛球遭接殺，柏納帝那觸身球保送，藍寅倫右外野方向全壘打，桃猿2比0領先，林泓育三振，朱育賢滾地球出局。

請繼續往下閱讀...

1局下，陳偉漢一壘滾地出局，吳東融觸身球保送，盜壘成功上到二壘，再因投手暴投推進至三壘，陳子豪、林智勝三振。

2局上，郭嚴文右外野飛球出局，林立右外野二壘安打，廖健富中外野飛球出局，余德龍三振。

2局下，兄弟三上三下，張志豪飛球出局，彭政閔右外野深遠飛球遭接殺，詹子賢中外野方向飛球遭接殺。

3局上，陳晨威中外野方向飛球遭接殺，陳俊秀一壘界外飛球遭接殺，藍寅倫一壘方向滾地球遭刺殺。

3局下，林明杰開轟，兄弟追回1分，個人生涯第2轟，曾陶鎔右外野方向二壘安打，陳偉漢二壘方向彈跳球遭刺殺，二壘跑者推進至三壘，吳東融高飛犧牲打，帶有一分打點，扳平比數，陳子豪右外野方向落地安打，林智勝一壘方向平飛球遭接殺，三出局。

4局上，紐維拉連飆3K。

4局下，兄弟也三上三下，張志豪中外野飛球遭接殺，彭政閔游擊滾地球出局，詹子賢中外野飛球遭接殺。
 

▲▼中信兄弟春訓開訓,林明杰。（圖／記者季相儒攝）

▲林明杰。（圖／記者季相儒攝）

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