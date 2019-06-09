不斷更新／潘威倫生涯第300場先發　富邦、統一先發名單

▲統一獅潘威倫。（圖／記者李毓康攝）



記者黃詩崴／綜合報導

富邦悍將9日挑戰統一獅，富邦派出游霆崴掛帥先發。統一則推出37歲老將「嘟嘟」潘威倫應戰。這也是嘟嘟生涯第300場先發，富邦游霆崴則是生涯一軍初登板。比賽將在下午5：05分開打，請鎖定《ETtoday新聞雲》的線上直播。

游霆崴本季二軍出賽9場，有7場先發，戰績2勝4敗，39.1局被敲50安，包含4支全壘打，19次三振，13次四死球，防禦率4.81，WHIP值1.50。

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潘威倫本季10場先發，戰績5勝1敗，58.1局被擊出62支安打，包括4發全壘打，24次三振，6次四死球，防禦率3.09，WHIP值1.15，今年碰過富邦3場，取得2勝1敗，對戰防禦率1.65，對戰被打擊率0.279，今天是潘威倫生涯第300場先發。

富邦悍將先發打線如下，一棒右外野手張正偉、二棒游擊手李宗賢、三棒指定打擊胡金龍、四棒一壘手林益全、五棒三壘手蔣智賢、六棒中外野手林哲瑄、七棒左外野手高孝儀、八棒二壘手林威廷、九棒捕手方克偉。

統一獅先發打線如下，一棒右外野手陳重羽、二棒左外野手蘇智傑、三棒一壘手陳鏞基、四棒指定打擊潘武雄、五棒三壘手郭阜林、六棒游擊手黃恩賜、七棒二壘手潘彥廷、八棒捕手郭峻偉、九棒中外野手莊駿凱。