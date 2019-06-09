日職／陽岱鋼敲雙安、連5戰安打　陳冠宇0.1局丟3分





▲陽岱鋼。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／綜合報導

巨人台灣好手陽岱鋼前一戰「鐵支」4安猛打賞，包括敲出本季第4轟，9日對戰羅德繼續擔任先發第6棒右外野，單場敲雙安，終場巨人11比3大勝羅德。羅德台灣投手陳冠宇8局登板中繼，面對4打者僅解決1人，失掉3分。

陽岱鋼連2戰先發出賽，2局1出局二壘有人時，從羅德先發投手石川步手中敲出三壘安打，助巨人先馳得點，3局下巨人延續攻勢，龜井善行右外野陽春砲，大城卓三右外野二壘安打，貢獻1分打點，陽岱鋼第2打席吞K。

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5局下，陽岱鋼敲出內野安打，但巨人滿壘無功而返，7局最後一打席敲出飛球遭接殺，此役4打數2安打，貢獻1分打點，吞下1K，連5場安打，打擊率0.314。

陳冠宇8局下登板，一上場對若林晃弘投出保送，隨後三振炭谷銀仁朗，但若林晃弘連續盜二壘、三壘，維拉紐瓦（Christian Villanueva）也獲保送上壘，巨人攻佔一、三壘，龜井善行從陳冠宇手中擊出安打，攻下1分，羅德決定換投田中靖洋，仍未止住巨人攻勢，丸佳浩適時二壘安打，再添1分打點，代打阿部慎之助3分打點全壘打，巨人單局再灌5分，有3分記在陳冠宇帳上。

陳冠宇此役僅投0.1局，投出2次保送、被敲1安，失掉3分皆為責失，防禦率升至2.25。