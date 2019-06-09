U18對抗賽／李灝宇掃4安打、陳柏毓飆速　白隊扳回一勝

▲U18藍白對抗賽。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／嘉義報導

U18藍白對抗賽9日進行第二戰，前一役輸球的白隊，此戰靠著李灝宇、林子崴猛打及3位投手陳志杰、岳政華及陳柏毓好投，最終以7比0擊敗白隊。

中華白首局面對藍隊先發投手林聖榮就突破防線，林政華保送上壘，林子崴安打後岳政華獲得保送，李灝宇安打攻下1分，林子豪保送推進，謝毅右外野平飛安打再下一城，2局上林政華、岳政華、李灝宇安打串聯再添1分，4局上張宥鈞跑出內野安打再靠林子崴適時安打添1分，8局上又是張宥鈞安打開路，林子崴二壘安打帶1打點，李灝宇補上安打追加1分。

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▲U18藍白對抗賽，李灝宇。（圖／記者楊舒帆攝）

白隊投手群表現出色，高一投手陳志杰投4局，被敲4支安打，靠三振化解壘上有跑者危機無失分，共飆7K，第二任投手左投岳政華投3局，被敲2安打，奪1K無失分；陳柏毓後援2局，被敲2安打，奪1K有1次保送，最快球速149公里。

藍隊先發投手林聖榮4局挨10安打失5分，洪宸毅中繼3局未被敲出安打，朱添明投2局失2分；打線方面，全場僅7支安打，林瑞鈞兩安打最為出色。

李灝宇排第四棒全場4安打，不過都是一壘安打，貢獻1打點，林子崴排第二棒4打數3安打有1支二壘安打，保送1次，貢獻2打點、2得分，張宥鈞敲2安打。總教練周宗志表示，「李灝宇擊球感覺沒有玉山盃那麼好，可能有點疲勞，不過他的力道跟技巧是同齡最強的小高一。」

陳柏毓前一戰攻擊兩打席，此戰則回歸本業投手角色，展現速球優勢，周宗志說，「直球速度和變化球速度都還有成長空間，而且去年又有亞青經驗，對他期待很高，有跟他聊過這些，這場表現很好。」





▲U18藍白對抗賽，林子崴。（圖／記者楊舒帆攝）