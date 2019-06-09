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日職／王柏融第3打席得點圈敲安　4局火腿1比0領先阪神

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▲▼日職沖繩春訓,日本火腿vs廣島鯉魚熱身賽,日本火腿,王柏融。（圖／記者季相儒攝）

▲日本火腿王柏融4上敲出安打。（圖／記者季相儒攝）

記者黃詩崴／綜合報導

火腿今（9）日作客阪神三連戰的最後一場，火腿推出上原健太先發；阪神則是推出洋左投賈西亞（Onelki Garcia）掛帥先發。王柏融擔任先發三棒鎮守左外野，首打席選到四壞保送，第2打席敲出一壘滾地遭刺殺，第3打席在二壘有跑者的情況下敲出一壘安打不過沒有打點。火腿在3上安打串連先馳得點。4局，火腿1：0阪神。

1局上，火腿進攻，西川遙輝打穿二壘防線一壘安打，大田泰示游擊反彈球野選上壘、一壘跑者遭封殺在二壘前，王柏融選到四壞保送，近藤健介左外野界外飛球遭接殺，清宮幸太郎遭到三振。

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1局下，阪神進攻，近本光司游擊反彈球遭刺殺，糸原健斗、糸井嘉男接連遭到三振。

2局上，火腿進攻，渡邊諒選到四壞保送，清水優心打穿游擊防線一壘安打、跑者上二壘，中島卓也二壘滾地遭刺殺、跑者上二三壘，上原健太遭到三振，西川遙輝選到四壞保送形成滿壘，大田泰示游擊反彈球遭刺殺。

2局下，阪神進攻，大山悠輔游擊反彈球遭刺殺，馬堤（Jefry Marte）遭到三振，梅野隆太郎投手正面滾地遭刺殺。

3局上，火腿進攻，王柏融一壘反彈球遭刺殺，近藤健介投手正面強襲滾地內野安打，清宮幸太郎遭到三振，渡邊諒右半邊一壘安打、跑者上二壘，清水優心三壘方向一壘安打帶有1分打點，中島卓也投手正面滾地遭刺殺。

3局下，阪神進攻，高山俊游擊反彈球遭刺殺，北條史也游擊小飛球遭接殺，賈西亞遭到三振。

4局上，火腿進攻，上原健太遭到三振，西川遙輝三壘反彈球遭刺殺，大田泰示左外野二壘安打，王柏融打穿一、二壘防線一壘安打、跑者上三壘，近藤健介二壘反彈球遭刺殺。

關鍵字： 日本職棒日本火腿王柏融
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