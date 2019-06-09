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法網／紅土兩天王晚上9點巴黎再決戰　納達爾力拚12冠

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▲▼錦織圭、納達爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲納達爾尋求法網第12冠。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

台灣時間9日晚間9點，將迎來法網男單決賽，由尋求法網12冠的紅土天王級球星「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)，對決曾在紅土賽場4次擊敗他的小天王蒂姆(Dominic Thiem)，連續兩年上演相同決賽戲碼。

晉級過程中納達爾僅丟1盤，6場勝利只花了13小時24分鐘，儘管今年紅土賽季表現不如外界預期，納達爾來到法網主場逐漸找回狀態。蒂姆失掉5盤，耗時15小時25分鐘，而且還因為下雨延誤比賽的關係，已經連續4天出賽，體能方便可能有疑慮。

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兩人生涯12次對決納達爾拿到8勝，不過蒂姆的4場勝利全都是在紅土，實力不容忽視，最近4年紅土各贏1場，為球王喬科維奇(Novak Djokovic)後，唯二能在紅土擊敗納達爾超過4次的選手。納達爾和蒂姆皆擁有超強底線能力，預料將是一場硬戰。

「和納達爾在這裡對決是非常艱困的挑戰，帶著能夠贏球的信念非常重要，拿下冠軍是我的夢想。」蒂姆說。不過3次和納達爾在法網相遇，蠻牛3戰不僅都拿下勝利而且都是直落三獲勝；他在法網已累計92勝2敗，決賽11戰全勝。

「我對自己非常有信心，如果沒辦法執行我的戰術，那將非常困難。但如果能拿出應有的好表現，我絕對能贏球，但比賽任何事都有可能發生。」納達爾說。

▲芭提、蒂姆。（圖／達志影像／美聯社）

▲蒂姆力拚大滿貫首冠。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 法網納達爾蒂姆
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