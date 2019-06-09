中職／潘威倫對上游霆崴　運彩看好統一勝富邦



▲潘威倫。（圖／統一球團提供）

記者陳立勳／綜合報導

統一7-ELEVEn獅隊9日在台南主場與富邦悍將進行本周3連戰最終場，統一37歲「嘟嘟」潘威倫迎接生涯第300場先發，富邦21歲新秀游霆崴則是生涯一軍初登板，今日運動彩券開盤富邦讓統一1.5分，大小開10.5分。

遊戲玩法共有讓分、不讓分、大小、單雙等四種，今日不讓分開盤，不讓分賠率統一7-ELEVEn獅1.45、富邦悍將賠率2.15、讓分賠率開出富邦悍將讓1.5分賠率1.90，統一7-ELEVEn獅受讓1.5分，賠率1.60、大小分開出10.5分，大分賠率1.70，小分賠率1.80、單數賠率1.50，雙數賠率2.05。

潘威倫本季10場先發，戰績5勝1敗，58.1局被擊出62支安打，包括4發全壘打，24次三振，6次四死球，防禦率3.09，WHIP值1.15，今年碰過富邦3場，取得2勝1敗，對戰防禦率1.65，對戰被打擊率0.279，今天是潘威倫生涯第300場先發。

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游霆崴本季二軍出賽9場，有7場先發，戰績2勝4敗，39.1局被敲50安，包含4支全壘打，19次三振，13次四死球，防禦率4.81，WHIP值1.50。