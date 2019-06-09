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NBA冠軍戰／杜蘭特傷勢不理想　明評估G5是否復出

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▲勇士柯瑞、杜蘭特；火箭保羅、哈登。（圖／達志影像／美聯社）

▲杜蘭特（Kevin Durant）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

勇士被暴龍逼到1勝3敗絕境，另一個壞消息，2屆總冠軍MVP杜蘭特（Kevin Durant）傷勢依然不理想，防護員認為難以在11日作客多倫多進行總冠軍系列戰G5復出，將在明天進行最後評估，確定是否能出賽。

「杜蘭特還沒準備好，」《ESPN》知名籃球記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）節目上說道，「他的身體狀況還是不理想，他的防護員與他都不敢相信。他昨天嘗試了一些輕量訓練，但狀況依舊不好，這令他相當沮喪。」

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杜蘭特在西區次輪G5小腿拉傷後，已經缺席了9場比賽，其中包含總冠軍戰的4場比賽，經過昨天的訓練後今天隨隊啟程多倫多，明天進行最後的訓練以及評估，將由總教練柯爾（Steve Kerr）宣布，杜蘭特G5能否出賽。

「柯爾對於杜蘭特的狀況相當保密，」溫德霍斯特表示，「他向媒體表示，不再談論任何有關杜蘭特的進度。不管杜蘭特打不打，我看得出來柯爾對於現況也相當失望。」

杜蘭特2016-17賽季帶槍投靠勇士後拿下2017、2018年2座冠軍，並且兩年都獲得總冠軍戰MVP，今年受傷之前季後賽場均投籃命中率高達51.3%，攻下聯盟最多的34.2分。歷史上總冠軍戰僅有一次1勝3敗逆轉奪冠，那就是2016年騎士逆轉勇士。

關鍵字： NBA冠軍戰杜蘭特勇士
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