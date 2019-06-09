托洛威斯基被洋基丟進60天傷兵　腿傷比預期還嚴重

▲托洛威斯基（Troy Tulowitzki）。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

洋基今年簽下的「兔肉」托洛威斯基（Troy Tulowitzki）因左小腿拉傷問題，日前被放入60天傷兵名單，然而現在傷勢狀況比預期還來得更嚴重。據洋基總教練布恩（Aaron Boone）說法，托洛威斯基目前已經返回家中，進行更深入的全面性檢查。

托洛威斯基左小腿傷勢程度嚴重，復原進度也未如預期，根據《紐約時報》記者瓦格納（James Wagner）報導，在這段時間裡，他將與家人、經紀人商量，討論決定未來生涯。

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托洛威斯基傷病史豐富，2012到2014年間受傷勢困擾，僅有2013年出賽場次破百。2015年轉戰藍鳥後，9月份就因為背傷進入傷兵名單缺席17場，接著2016年5月股四頭肌緊繃、2017年大腿筋傷勢與腳踝扭傷，去年則是腳跟骨刺整季報銷，過去3年因傷缺席289場。

今年轉戰洋基的托洛威斯基，本季僅打5場比賽就又遭遇傷勢襲擊，因為左小腿拉傷進入傷兵名單，至今仍持續進行復健。然而，球團為了替傷癒歸隊的葛雷格里斯（Didi Gregorius）清出空間，他在日前被放入60天傷兵名單。

自從托洛威斯基左小腿受傷之後，內野先發已經沒有他的位置，使得曾經放話「終生游擊手」的他，也願意放下身段，自願轉守三壘防區尋求機會，同時以利未來增加找工作的機會，但在他傷勢尚未痊癒情況下，一切只是空談。

▲洋基葛雷格里斯。（圖／達志影像／美聯社）