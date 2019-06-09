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中職／紐維拉一軍亮相驗身手　翁瑋均2連敗迎戰

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▲▼中華職棒28年中信VS富邦-紐維拉。（圖／記者黃克翔攝）

▲紐維拉。（圖／記者黃克翔攝）

記者歐建智／台中報導

中信兄弟與Lamigo桃猿今天（9日）在台中洲際棒球場進行3連戰最後一戰，中信兄弟由二軍備用洋投紐維拉本季首度上一軍先發，他在去年對桃猿投出一場無安打比賽，桃猿由本土投手翁瑋均先發，近2場先發最多只投3局。

兄弟在8日比賽靠林智勝9局下代打追平全壘打，延長賽靠著詹子賢再見2分砲，以8比6險勝，久違的單周2勝，目前戰績23勝26敗1和，桃猿是25勝21敗1和，雙方有3.5場勝差。

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中信兄弟派出先發投手紐維拉在4月就來台， 一軍待在二軍，由於中信兄弟與洋砲里迪解約，紐維拉上到一軍先發，二軍出賽6場有2勝1敗、防禦率5.40。

他在去年一軍有3勝4敗、防禦率5.11，對戰桃猿4場比賽有2勝1敗，目前是2連勝，去年9月28日對戰投出9局無安打比賽，飆出10次三振。

桃猿先發投手翁瑋均今年出賽8場，3勝3敗、防禦率4.54，37.2局被33支安打、4支全壘打，13次三振、15次四死球，失19分都是責失。他在近2次先發，5月19日對統一獅只投2局無勝敗，5月25日對富邦先發，3局失7分敗投。

翁瑋均對戰中信兄弟3場是1勝1敗、對戰防禦率1.69，4月7日先發6局失2分敗投，5月12日先8局失1分勝投，還有5月5日中繼2局無失分。

關鍵字： 中華職棒紐維拉翁瑋均
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