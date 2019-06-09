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大都會、國民戰績尷尬　「雷神」、薛茲爾可能被交易

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▲▼大都會王牌投手「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）。（圖／達志影像／美聯社）

▲「雷神」辛德賈德。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

大聯盟選秀會結束後，自由市場球星金柏瑞（Craig Kimbrel）和凱戈（Dallas Keuchel）陸續找到新東家，現在緊接而來的將是731交易大限。勝率未達5成的大都會和國民隊可能成為賣家，據記者謝爾曼（Joel Sherman）推測，「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）和薛茲爾（Max Scherzer）可能都會成為交易籌碼。

謝爾曼指出，大都會和國民隊目前位居國聯東區第3、第4名，分別落後龍頭費城人6.5場和8.5場勝差，勝率皆未達5成，如果在交易大限前仍無法提升戰績，離季後賽漸行漸遠的兩隊，可能會決定出售球星。 

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假設大都會最後選擇當賣家，謝爾曼認為，將在2021年球季結束後投入自由市場的辛德賈德，以及明年投入自由市場的惠勒（Zack Wheeler）都會是交易選項之一。

另外，謝爾曼也提到，國民隊薛茲爾和印地安人球星林德（Francisco Lindor），兩人也將於2021年球季結束後投身自由市場，如果國民和印地安人選擇出售，預計會是各隊鎖定的交易目標。

一名國聯高層總管向謝爾曼透露，他說：「像這樣的市場現實面是相當令人遺憾的，印地安人必須明確決定是否給林德延長合約，或者是交易他，因為等到他準備投入自由市場時，他也在市場漸漸失去價值。」

▲國民薛茲爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲國民王牌薛茲爾。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 大都會國民薛茲爾
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