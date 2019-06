洋基老將賈德納摔頭盔洩憤　回彈打臉超尷尬

▲賈德納(Brett Gadner)。(圖/達志影像/美聯社)

洋基9日4比8輸給印地安人,陣中35歲老將賈德納(Brett Gardner)對自己4支0的表現相當失望,回到休息室氣得砸頭盔洩憤,沒想到頭盔反彈竟然打到自己的臉上,尷尬的一幕被旁邊攝影機記錄下來。

美聯東區龍頭洋基近期遭遇亂流,被光芒逐漸追上,9日輸給印地安人吞下近期客場之旅5場的第4敗。賈德納非常氣憤自己此役4支0,無法幫助球隊獲勝,回到休息室後砸頭盔洩憤,沒想到回彈打到自己的臉,還好賈德納並沒有大礙,只是尷尬的一幕攝影機拍到。

It's all fun and games until the helmet bounces back and hits you in the face. pic.twitter.com/gy6Lpgrhlf