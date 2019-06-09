洋基老將賈德納摔頭盔洩憤　回彈打臉超尷尬

▲賈德納（Brett Gadner）。（圖／達志影像／美聯社）

體育中心／綜合報導

洋基9日4比8輸給印地安人，陣中35歲老將賈德納（Brett Gardner）對自己4支0的表現相當失望，回到休息室氣得砸頭盔洩憤，沒想到頭盔反彈竟然打到自己的臉上，尷尬的一幕被旁邊攝影機記錄下來。

美聯東區龍頭洋基近期遭遇亂流，被光芒逐漸追上，9日輸給印地安人吞下近期客場之旅5場的第4敗。賈德納非常氣憤自己此役4支0，無法幫助球隊獲勝，回到休息室後砸頭盔洩憤，沒想到回彈打到自己的臉，還好賈德納並沒有大礙，只是尷尬的一幕攝影機拍到。

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It's all fun and games until the helmet bounces back and hits you in the face. pic.twitter.com/gy6Lpgrhlf — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) June 8, 2019

已經宣布本季結束後將退休的賽揚強投沙巴西亞（C.C. Sabathia），生涯最後一次在生涯發跡地，印地安人主場進步球場（Progressive Field）先發，儘管打線首局就攻下兩分取得領先，但沙巴西亞4、5兩局各丟2分，在2比4落後之際退場無緣勝投。

6局侯德（Jonathan Holder）接手沙巴西亞，1出局之際被培瑞茲（Roberto Perez）擊出2分砲，2出局時普拉威基（Kevin Plawecki）再補上陽春砲，擴大到7比2領先，終場印地安人就以8比4擊退洋基。