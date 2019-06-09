運動雲

>

洋基老將賈德納摔頭盔洩憤　回彈打臉超尷尬

ETtoday運動雲

▲▼賈德納（Brett Gadner）滿貫砲。（圖／達志影像／美聯社）

▲賈德納（Brett Gadner）。（圖／達志影像／美聯社）

體育中心／綜合報導

洋基9日4比8輸給印地安人，陣中35歲老將賈德納（Brett Gardner）對自己4支0的表現相當失望，回到休息室氣得砸頭盔洩憤，沒想到頭盔反彈竟然打到自己的臉上，尷尬的一幕被旁邊攝影機記錄下來。

美聯東區龍頭洋基近期遭遇亂流，被光芒逐漸追上，9日輸給印地安人吞下近期客場之旅5場的第4敗。賈德納非常氣憤自己此役4支0，無法幫助球隊獲勝，回到休息室後砸頭盔洩憤，沒想到回彈打到自己的臉，還好賈德納並沒有大礙，只是尷尬的一幕攝影機拍到。

請繼續往下閱讀...

已經宣布本季結束後將退休的賽揚強投沙巴西亞（C.C. Sabathia），生涯最後一次在生涯發跡地，印地安人主場進步球場（Progressive Field）先發，儘管打線首局就攻下兩分取得領先，但沙巴西亞4、5兩局各丟2分，在2比4落後之際退場無緣勝投。

6局侯德（Jonathan Holder）接手沙巴西亞，1出局之際被培瑞茲（Roberto Perez）擊出2分砲，2出局時普拉威基（Kevin Plawecki）再補上陽春砲，擴大到7比2領先，終場印地安人就以8比4擊退洋基。

關鍵字： 洋基賈德納
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

詹子賢炸啦！轟出再見兩分砲，也是全聯盟第一百支再見全壘打！ | 06_08 Lamigo vs 兄弟 十局下

熱門新聞

NBA冠軍戰／柯爾盼杜蘭特G5或G6回歸　KD發文引述一句話引關注

中職／林智勝好心有好報　失投球轟出代打追平全壘打

NBA冠軍戰／勇士對KD未能復出很沮喪　嘴綠：為何不能創造歷史

真的打大陸　亞洲盃男籃資格賽中華隊分組上演兩岸對決

中職／差1分追平張泰山得分王　彭政閔：終於！

NBA冠軍戰／勇士打完甲骨文最終戰？雷納德：還不能說我們比較強

讀者回應

﻿

最新新聞

1「兔肉」進60天傷兵　傷比預期嚴重

2主場龍客場蟲　翁瑋均先發差很大

3紐維拉一軍亮相　翁瑋均2連敗迎戰

4「雷神」、薛茲爾可能成交易籌碼

5林子偉回來了　傷後復出兩打席

熱門新聞

1柯爾盼他G5或G6回歸　KD一句話引關注

2林智勝好心有好報　轟出代打追平轟

3勇士對KD未能復出很沮喪

4亞洲盃男籃　中華、大陸同組對決

5差1分追平張泰山得分王　彭政閔：終於！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

陳晨威閃電快腿狂奔！跑出一支中右外野方向的場內全壘打 |06/05 統一 vs Lamigo 八局上

蔡桃貴開球選擇彭政閔的香蕉　蔡阿嘎：很有眼光

林智勝、王勝偉搶抱抱　舒子晨：互讓又拿水射我

羅力主投6.2局失3分並送出5次三振拿下勝投 | 06_06 富邦 vs 兄弟 賽後

一字馬高抬腿暴投開球　舒子晨打87分

小編改歌後悔投韓「重來選其邁」　洗腦神曲百萬網友熱議：看完哭了

郭雪芙打死不認孫其君　劉以豪救火「她不是假面甜心」

她吼一聲｢嗚哈嗆碰｣神聲控巨毛蟲 抓包夜店毛蟲 網回：妳聲音比較好笑

大S母愛爆發送緬甸小男孩牛奶　對方堅持不收原因...網讚男孩：好有禮貌！

正式宣布！韓國瑜登記參選總統　高喊3大信心「會創造兩岸和平」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366