法網／芭提首奪大滿貫單打冠軍　躍升世界第2

▲芭提在法網首奪大滿貫冠軍。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

23歲世界排名第8的澳洲選手芭提(Ashleigh Barty)，在法網女單決賽以6比1、6比3擊敗19歲捷克選手范露索娃(Marketa Vondrousova)勇奪生涯首座大滿貫單打冠軍。

芭提不僅單打強雙打世界排名也有第5，技術全面的她一開局進攻節奏掌握得宜，進攻乾淨俐落，不僅在底線壓制力強，反拍切球更難以處理，打得范露索娃不知所措一度最多取得4比0領先，隨後6比1穩穩拿下首盤。第2盤前3局時間拉得較長，但芭提掌握度更勝一籌，6比3收下次盤，只用70分鐘就贏得決賽，抱走生涯首座單打大滿貫冠軍。

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芭提今年打出生涯年，在澳網主場闖進8強後於法網奪冠，更是1973年的考特（Margaret Court）之後，首位在巴黎捧杯的澳洲選手。她的世界排名將上升至世界第2，改寫生涯新猷。

過去曾是世界第2的青少年選手，被譽為天才型的未來之星，芭提卻因對網球感到厭煩，而在2015暫時高掛球拍改打板球。結果2016年重回網球懷抱，從沒有排名一路爆衝，今年除了法網也奪下邁阿密女網賽冠軍。芭提身高僅有166公分，並非典型的高瘦網球妹子，但靠著技術彌補身材劣勢脫穎而出。

芭提2018年以前拿過4座大滿貫雙打亞軍，去年終於在美網奪冠，到今年法網首度入手大滿貫單打冠軍。

「過去3年是我們最精彩的一段旅程，但我感覺這僅僅是我們的啓程而已，今晚好好慶祝吧。」芭提在頒獎典禮上對教練團說。芭提的冠軍也讓她進帳230萬歐元冠軍獎金，約合台幣8100萬。