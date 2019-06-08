U18對抗賽／選秀前最後實戰　羅暐捷對最速男興奮敲安

▲U18對抗賽，羅暐捷。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／嘉義報導

準備參加中職選秀的高中捕手羅暐捷，U18藍白對抗賽首戰前三打席熄火，不過最後一打席對決「高中最速男」潘文輝敲出安打，讓他在壘上興奮地笑容滿面。

羅暐捷擔任白隊先發指定打擊，排第6棒，前兩打席面對李晨薰分別以內野滾地球及三振出局，第三打席又被左投林昱珉三振，他坦言，「從玉山盃就有點低潮，自己知道低潮一定有原因，正在找方法解決，想找回以前的感覺。」

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最後一打席面對目前高中最快的投手潘文輝，羅暐捷在1好1壞後敲出右外野安打，他坦言，「想打很快的球，比較有挑戰性，可能是動作沒有李晨薰那麼順暢，他的球感覺比李晨薰還快，當時就想說，他應該會投最有自信的直球，所以就鎖定直球敲出安打。」

至於上壘後馬上被牽制出局，羅暐捷表示，「因為看潘文輝投球動作比較大，所以想嘗試盜壘看看，結果就失敗了。」不過接下來6場比賽還有機會彌補，去年經歷過U18亞青洗禮，今年再挑戰U18國手機會，他表示，去年心態是幫忙學長，這次要換自己挺身而出了。

被評價為今年本屆高三攻擊能力最佳的捕手，羅暐捷準備挑戰中職選秀，U18對抗賽將是選秀前最後實戰的舞台，他表示，「如果表現好，輪次會比較高沒錯，但是還是要保持平常心就好。」

▲U18對抗賽，羅暐捷。（圖／記者楊舒帆攝）