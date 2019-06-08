痛呀！　水手漢尼格自打球擊「蛋」變傷兵

▲水手開路先鋒漢尼格（Mitch Haniger）。（圖／達志影像／美聯社）

體育中心／綜合報導

美國職棒水手隊外野手漢尼格（Mitch Haniger），由於7日（台北時間）揮棒時自打球打中大腿內側重要部位，睾丸撕裂傷要進行手術被列為10天傷名單。

漢尼格在7日對太空人的比賽，3局下漢尼格打擊時，揮擊一顆93.5的快速球，球打中自己的胯下，當下雖然很痛，可是還是繼續打擊，壞球後再揮擊被三振。

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他一直忍痛撐到7局下才被代打退場，檢查之後發現是睾丸撕裂傷，需要動手術開刀，因此被列為傷兵。水手總教練表示，當漢尼格說要退場時，就代表有狀況了。

漢尼格約需休息幾個星期才能歸隊，而水手隊上一次自打球睾丸撕裂傷變傷兵的是2009年貝爾崔（Adrian Beltre），他花了5個星期才歸隊。

Mariners release says Mitch Haniger’s injury occurred in the sixth inning but I think it happened here in the third inning. pic.twitter.com/FfO4n7CS0E — Ryan Divish (@RyanDivish) 2019年6月7日





