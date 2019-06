痛呀！　水手漢尼格自打球擊「蛋」變傷兵

▲水手開路先鋒漢尼格(Mitch Haniger)。(圖/達志影像/美聯社)

體育中心/綜合報導

美國職棒水手隊外野手漢尼格(Mitch Haniger),由於7日(台北時間)揮棒時自打球打中大腿內側重要部位,睾丸撕裂傷要進行手術被列為10天傷名單。

漢尼格在7日對太空人的比賽,3局下漢尼格打擊時,揮擊一顆93.5的快速球,球打中自己的胯下,當下雖然很痛,可是還是繼續打擊,壞球後再揮擊被三振。

他一直忍痛撐到7局下才被代打退場,檢查之後發現是睾丸撕裂傷,需要動手術開刀,因此被列為傷兵。水手總教練表示,當漢尼格說要退場時,就代表有狀況了。

漢尼格約需休息幾個星期才能歸隊,而水手隊上一次自打球睾丸撕裂傷變傷兵的是2009年貝爾崔(Adrian Beltre),他花了5個星期才歸隊。

Mariners release says Mitch Haniger’s injury occurred in the sixth inning but I think it happened here in the third inning. pic.twitter.com/FfO4n7CS0E