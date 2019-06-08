NBA冠軍戰／湯神G4重回先發助柯瑞　魯尼成功說服隊醫讓他出賽

▲勇士湯普森(左)。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士在總冠軍賽G3同時少了杜蘭特(Kevin Durant)和湯普森(Klay Thompson)，進攻端僅剩一哥柯瑞(Stephen Curry)獨攬得分重任，儘管他狂轟47分仍沒能幫助衛冕軍扭轉落後頹勢，陷入1勝2敗落後局面；所幸G4賽前傳來好消息，拉傷左腿筋的「浪花弟」將重返先發，替補長人魯尼(Kevon Looney)也得到隊醫「開綠燈」將在此戰復出。

自從西區準決賽G5拉傷右小腿，杜蘭特已休養了將近1個月，錯過了分區冠軍賽和總決賽前3戰，而連續120場季後賽出賽的湯普森則在G2傷到左腿筋；他去年總決賽也曾抱著扭傷的腳踝拚戰，但勇士已表明若是存在任何風險，就不會讓這位神射上陣。

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勇士主帥柯爾(Steve Kerr)G3賽後曾解釋，讓湯普森休戰的原因是不想冒著讓他傷勢加重的風險，「這是我們做的決定，我也能接受這樣的結果。如果我讓他上場，他卻又受傷，我永遠都不會原諒我自己。」儘管勇士G3從開賽就一路落後，最後以14分差落敗，但他仍認為這是正確的選擇。

所幸湯普森復原神速，錯過1戰後G4就重回先發陣容，原本頂替他先發的李文斯頓(Shaun Livingston)回到替補。另外G2遭逢鎖骨骨折的長人魯尼，原本已被宣判本季報銷，但經過進一步檢查後出現了轉機，他G4賽前參與了投籃訓練，並且成功說服隊醫讓他出戰G4，稍稍化解了衛冕軍人手不足的窘境。

▲勇士湯普森。（圖／達志影像／美聯社）