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日職／3台將同場！陳冠宇解決陽岱鋼　李杜軒代打挨三振

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▲羅德左投陳冠宇。（圖／截自羅德臉書粉絲團）

▲羅德左投陳冠宇。（圖／截自羅德臉書粉絲團）

記者楊舒帆／綜合報導

巨人7日主場迎戰羅德，台灣3台將全部登場，陽岱鋼先發第7棒4打數1安打，陳冠宇中繼2局被敲1安打無失分，李杜軒代打被三振。

羅德3局上突破僵局，二木康太保送，荻野貴司、鈴木大地安打攻佔滿壘，清田育宏選到保送擠回1分，萊亞德（Brandon Laird）適時安打帶回1分，羅德以2比0領先。

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巨人4局下反攻，兩出局後，前一打席敲出雙殺打的陽岱鋼，敲出安打上壘，若林晃弘轟出全壘打，一棒幫助巨人追平，形成2比2平手。5局下丸佳浩、岡本和真、維倫紐瓦(Christian Villanueva)安打連線再添2分，巨人以4比2領先。

陳冠宇6局上登板，對上首名打者就是陽岱鋼，2好2壞時，飆147公里速球，讓陽岱鋼敲出游擊滾地球，再前一打席開轟的若林晃弘敲左外野飛球，再以游擊滾地球解決代打的炭谷銀仁朗，陳冠宇中繼1局用10球演出3上3下，而且速球連發，最快149公里。

▲▼日職沖繩春訓,日本火腿vs讀賣巨人熱身賽,讀賣巨人,陽岱鋼。（圖／記者季相儒攝）

▲陽岱鋼。（圖／記者季相儒攝）

羅德7局上調度發生瑕疵，原本陳冠宇要退場，卻突然繼續投球，被岡本和真敲1安打後，重信慎之介執行短打，陳冠宇發生傳球失誤，攻佔一、二壘，羅德這時才決定換投由西野勇士接替，陽岱鋼第四打席面對西野勇士被三振，壘上跑者盜壘失敗，無失分。羅德9局上荻野貴司三壘安打，再由鈴木大地高飛犧牲打追回1分，不過羅德最終仍以3比4落敗。

陽岱鋼此戰4打數1安打，跑回1分，打擊率降至0.278，陳冠宇中繼2局，用31球，連續解決6名打者，然後才被敲1安打，奪2次三振，最快球速149公里，防禦率降至1.14，李杜軒7日剛升一軍就有出賽機會，9局上代打被三振，今年首安再等等。

▲▼李杜軒炸裂。（圖／桃猿提供）

▲李杜軒。（圖／桃猿提供）

關鍵字： 日職巨人陽岱鋼羅德李杜軒陳冠宇
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