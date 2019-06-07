42歲還是可以飛！　卡特穿西裝依舊輕鬆雙手反身爆扣

Work hard, play hard.



A dress shirt and slacks doesn’t stop @mrvincecarter15! pic.twitter.com/9guG2a2cAl — NBA TV (@NBATV) 2019年6月6日

記者張曜麟／綜合報導

隨著賽季結束，本季以老將底薪加盟老鷹的卡特(Vince Carter)，現在也成為自由球員，儘管已經在聯盟中征戰21年，但他先前接受採訪表示自己還想要再打一年，並且在下季結束後退休，而近期他現身勇士球館，穿一身西裝卻仍然可以輕鬆灌籃，可見狀態依舊保持很好。

已經42歲的卡特，現在是全聯盟最老的球員，儘管如此他本季在老鷹依舊可以憑藉自身經驗帶給球隊幫助，現在「老飛人」成為自由球員，但不輕言退休，正在尋求球隊簽約，想讓職業生涯延續到第22年，同時預計在下季打完之後就宣告退役。近期卡特現身勇士球館，穿著襯衫和西裝褲，從罰球線開始助跑，隨即上演雙手反身爆扣，在過程中還有小拉桿，完全不像是老將會做的動作，不僅相當輕鬆，也證明自己油箱還有油。

只是近年卡特在場上已經不像過去經常上演飛身扣籃，為了就是避免讓身體有過多負擔，藉此延長職業生涯，「老飛人」則順應潮流開發出外線技能，讓他可以在外線就發起攻勢，不過一有機會灌籃，卡特沒有在客氣，會直接用行動來告訴大家自己還能飛，本季卡特為老鷹出戰76場比賽，其中9場擔任先發，場均出賽17.5分鐘，可以貢獻7.4分、2.6籃板、1.1助攻，投籃命中率41.9％，三分命中率則是38.9％，是近5年來最高。

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▲卡特42歲還能飛，並且要再打一年。（圖／達志影像／美聯社）