中職／被代跑就開轟　彭政閔近1個月未得分難破泰山障礙

▲▼中信兄弟,彭政閔。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／台中報導

中信兄弟彭政閔只要再4得分就超越張泰山，成為史上得分數最多球員，今天（6日）7局下敲安打上壘，被換代跑退場休息，結果張志豪轟出2分全壘打，彭政閔已有1991支安打，但得分還是停止，已經1個月沒有得分。

彭政閔目前是1072得分，落後張泰山的1075得分，再4分便是得分王，他的前一次得分是在5月8日，之後到今天都未再得分，安打數則是持續累積，到今天為止則1991支安打。

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問他：「有沒有可能得達成2000支安打，但還是得不到3分追平張泰山？」彭政閔笑著說：「有可能呀！3分看似簡單，但難度很高。」

彭政閔可以靠打安打及保送上壘，但要回來得分就要靠隊友，他說：「還可以靠自己打出全壘打，安打及得分都有。」但今年彭政閔只有1支全壘打。

中信兄弟在6月1日單場拿到19分，應該是得分進補之日，但彭政閔沒有任何得分，他在5局下被保送上壘被換代跑下去休息，當時7比7平手，之後形成滿壘，王勝偉打出滿貫砲，彭政閔的得分沒了。

彭政閔在6月2日休息未出賽，5日單場有2支安打，4局下敲安打隨後推進在二出局到三壘，無法得分，6局下一出局安打，張志豪打出雙殺打。

他在6日比賽7局下二出局後打出內野安打上壘，比數1比6落後，不是關鍵分數又被換代跑退場，下一棒張志豪大棒轟出全壘打，彭政閔的得分又沒了。