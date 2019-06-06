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吳俊青補射破門下半場遭扳平　中華男足1比1尼泊爾連三戰不勝

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▲中華男足VS尼泊爾。（圖／記者張克銘攝）

▲中華男足VS尼泊爾。（圖／記者張克銘攝，下同）

記者謝孟儒／高雄報導　

目前FIFA排名125的中華男足6日晚間7點在高雄和排名161的尼泊爾進行友誼賽，上半場靠著吳俊青補射先馳得點，不過下半場遭到尼泊爾ABHISHEK RIJAL進球，雙方最終以1比1言和。

英籍主帥蘭卡斯特(Louis Lancaster)接任中華隊兵符之後，共打了一主一客的兩場友誼賽，不過以0比0踢和緬甸、0比1輸給索羅門群島，至今還未拿下勝利，也還沒有進球，不過對於此戰仍有信心，認為球員的狀態都比之前更巔峰，只希望應該贏的比賽就應該要贏下來。並會多要求進攻更有侵略性。

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▲中華男足VS尼泊爾。（圖／記者張克銘攝）

蘭卡斯特所排出此戰先發陣容，門神依舊是潘文傑，搭配後衛陳庭揚、王睿、陳威全、王建明，中場為陳柏良（隊長）、溫智豪、吳俊青；前鋒由李茂、陳浩瑋、朱恩樂，力拼在台灣主場拿下首勝。

上半場第3分鐘陳浩瑋右路被擋下，第7分鐘尼泊爾開定位球不過打在人牆，中華隊重組進攻，朱恩樂門前想接應不及，第9分鐘溫智豪開角球，陳威全頭槌太短被尼泊爾門將收下，第13分鐘陳浩瑋右路傳球，陳庭揚斜射被守住，第17分鐘尼泊爾起腳先被潘文傑化解。

▲中華男足VS尼泊爾。（圖／記者張克銘攝）

第23分鐘陳柏良門前遭踢傷沒有吹犯規，第24分鐘吳俊青門前遭絆倒，陳柏良開定位球選擇吊射但起高了，第35分鐘溫智豪分球給李茂但先被清開，李茂下一腳遠射偏了，第40分鐘王建明右路傳中給朱恩樂頭槌被擋，吳俊青補射破門，中華1比0領先進入下半場。

▲中華男足VS尼泊爾。（圖／記者張克銘攝）

下半場第46分鐘溫智豪定位球射飛了，50分鐘溫智豪左路給到朱恩樂射門太短，下一分鐘陳浩瑋好機會射門卻偏了，55分鐘中華隊門前危機陳庭揚先清開，不過60分鐘開始中華隊頻頻遭到對手反攻，61分鐘潘文傑先化解，不過68分鐘吳俊青門前拉人犯規，69分鐘尼泊爾開定位球吊給左路ABHISHEK RIJAL斜射進球。

▲中華男足VS尼泊爾。（圖／記者張克銘攝）

中華1比1尼泊爾，第73分鐘陳浩瑋過人但是射門太短被沒收，79分鐘陳浩瑋起腳太短，89分鐘吳俊青起腳大射飛，傷停補時溫智豪角球開出後沒有點到，終場中華就以1比1握手言和尼泊爾。

但是繼0比0客場握手言和緬甸、0比1台北主場輸給索羅門後，蘭卡斯特上任以來目前連三場不勝，三戰對手的排名都低於中華男足，不過終於在本戰取得首顆進球。

▲中華男足VS尼泊爾。（圖／記者張克銘攝）

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