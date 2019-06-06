SBL／林韋翰用助攻改寫歷史　將挑戰對岸CBA選秀

▲林韋翰。（圖／籃協提供）

體育中心／綜合報導

第16季大爆發的林韋翰，拿下助攻王、最佳後場防守球員、年度第一隊，與老東家裕隆納智捷合約到期後，決定轉換跑道挑戰更高殿堂中國CBA，將先參加CBA選秀以及測試訓練營。

將在下個月滿29歲的林韋翰，第9季在裕隆展開生涯，在前2年發揮空間不大的情況下轉戰金酒，並在第12季摘下年度進步獎、年度最佳後場防守球員，第15季重回裕隆的懷抱拿下年度助攻王，第16季迎來生涯年。

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林韋翰去年12月28日對台銀半場就傳出12助攻改寫聯盟紀錄，全場斬獲25分、20助攻，成為歷史首位20分、20助攻雙二十球員，2019年4月2日對金酒，攻下21分、10籃板、11助攻，成為隊史第2位完成大三元球員，整季場均9.5分、3.8籃板、8.8助攻、1.8抄截，囊括3大獎項，單季傳出299次助攻寫下SBL歷史，同時也是歷史首位助攻王衛冕者。

有鑒於今年中華隊重要國際賽只有強度不高的亞洲盃資格賽，蔣淯安、黃鎮、呂濟而等人挑戰中國NBL戰場，林韋翰選擇與他們不同的道路，預計參加中國CBA選秀以及測試會。今年CBA選秀名單將在7月1日公佈，7月最後一週進行選秀訓練營以及選秀會。