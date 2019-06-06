NBA冠軍戰／G3勇士109比123暴龍　創柯爾執教主場最高失分

▲勇士總教練柯爾（Steve Kerr）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

暴龍總冠軍戰G3火力全開，先發5人得分接突破15分拿下106分，NBA近20年總冠軍戰第2次出現這樣的局面，終場123比109擊潰勇士系列戰取得2勝1敗領先，同時創下柯爾（Steve Kerr）執教勇士以來總冠軍系列戰主場最高失分紀錄。

柯爾自2015年接掌勇士兵符，4年期間拿下3座冠軍，今年挑戰執教第5冠，不過今年總冠軍舞台對決暴龍，面臨重大挑戰。G3暴龍火力全開，以雷納德（Kawhi Leonard）30分、7籃板、6助攻為首，先發5人得分洛瑞（Kyle Lowry）23分、格林（Danny Green）與西亞卡姆（Pascal Siakam）各拿下18分、賈索（Marc Gasol）17分，先發5人皆拿下15分以上。

請繼續往下閱讀...

暴龍創下近20年聯盟第2次總冠軍戰先發5人得分皆突破15分，上一次是2014年馬刺，當時馬刺以104比87擊退熱火。先發5人合力攻下106分，創下暴龍隊史季後賽新高紀錄。

The Raptors take Game 3!



Toronto scored 123 points, the most the Warriors have allowed at home in the NBA Finals under Steve Kerr.



The Raptors also got 106 points from their Starting 5, the most in any playoff game in their franchise history. pic.twitter.com/UWKgCZPZbz — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) June 6, 2019

射手格林三分球10投6中，生涯總冠軍戰第3次單場6顆三分球，僅次於勇士頭號球星柯瑞（Stephen Curry）的7次排名歷史第2。暴龍此役團隊飆進17顆三分球，追平歷史總冠軍戰客場最多三分球命中紀錄。同時加入1986年塞爾提克、2017年勇士行列，創下歷史總冠軍戰第3支單場團隊高於50%投籃命中率、40%三分球命中率、90%罰球命中率。

勇士失掉123分超越2017年總冠軍G5對騎士失掉120分，改寫柯爾執教以來總冠軍戰主場最多失分紀錄，而在這5年期間勇士總冠軍戰最高失分紀錄，是在2017年G4作客騎士的137分。