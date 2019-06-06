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NBA冠軍戰／G3勇士109比123暴龍　創柯爾執教主場最高失分

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▲勇士柯爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士總教練柯爾（Steve Kerr）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

暴龍總冠軍戰G3火力全開，先發5人得分接突破15分拿下106分，NBA近20年總冠軍戰第2次出現這樣的局面，終場123比109擊潰勇士系列戰取得2勝1敗領先，同時創下柯爾（Steve Kerr）執教勇士以來總冠軍系列戰主場最高失分紀錄。

柯爾自2015年接掌勇士兵符，4年期間拿下3座冠軍，今年挑戰執教第5冠，不過今年總冠軍舞台對決暴龍，面臨重大挑戰。G3暴龍火力全開，以雷納德（Kawhi Leonard）30分、7籃板、6助攻為首，先發5人得分洛瑞（Kyle Lowry）23分、格林（Danny Green）與西亞卡姆（Pascal Siakam）各拿下18分、賈索（Marc Gasol）17分，先發5人皆拿下15分以上。

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暴龍創下近20年聯盟第2次總冠軍戰先發5人得分皆突破15分，上一次是2014年馬刺，當時馬刺以104比87擊退熱火。先發5人合力攻下106分，創下暴龍隊史季後賽新高紀錄。

射手格林三分球10投6中，生涯總冠軍戰第3次單場6顆三分球，僅次於勇士頭號球星柯瑞（Stephen Curry）的7次排名歷史第2。暴龍此役團隊飆進17顆三分球，追平歷史總冠軍戰客場最多三分球命中紀錄。同時加入1986年塞爾提克、2017年勇士行列，創下歷史總冠軍戰第3支單場團隊高於50%投籃命中率、40%三分球命中率、90%罰球命中率。

勇士失掉123分超越2017年總冠軍G5對騎士失掉120分，改寫柯爾執教以來總冠軍戰主場最多失分紀錄，而在這5年期間勇士總冠軍戰最高失分紀錄，是在2017年G4作客騎士的137分。

關鍵字： 勇士柯爾暴龍
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