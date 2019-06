NBA冠軍戰／G3勇士109比123暴龍　創柯爾執教主場最高失分

▲勇士總教練柯爾(Steve Kerr)。(圖/達志影像/美聯社)

記者潘泓鈺/綜合報導

暴龍總冠軍戰G3火力全開,先發5人得分接突破15分拿下106分,NBA近20年總冠軍戰第2次出現這樣的局面,終場123比109擊潰勇士系列戰取得2勝1敗領先,同時創下柯爾(Steve Kerr)執教勇士以來總冠軍系列戰主場最高失分紀錄。

柯爾自2015年接掌勇士兵符,4年期間拿下3座冠軍,今年挑戰執教第5冠,不過今年總冠軍舞台對決暴龍,面臨重大挑戰。G3暴龍火力全開,以雷納德(Kawhi Leonard)30分、7籃板、6助攻為首,先發5人得分洛瑞(Kyle Lowry)23分、格林(Danny Green)與西亞卡姆(Pascal Siakam)各拿下18分、賈索(Marc Gasol)17分,先發5人皆拿下15分以上。

暴龍創下近20年聯盟第2次總冠軍戰先發5人得分皆突破15分,上一次是2014年馬刺,當時馬刺以104比87擊退熱火。先發5人合力攻下106分,創下暴龍隊史季後賽新高紀錄。

