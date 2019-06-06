7屆全明星終結者金柏瑞加盟小熊　預估3年4500萬美元

▲金柏瑞（Craig Kimbrel）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

去年幫助紅襪奪得世界大賽冠軍的7屆全明星終結者金柏瑞（Craig Kimbrel），等不到滿意的合約，開季2個多月一直處於待業狀態，終於在6日業餘選秀會後決定去向，根據《The Athletic》名記者「爆料天王」羅森索爾（Ken Rosenthal）指出，預計以3年4500萬美元簽約。

由於金柏瑞拒絕紅襪所開出的合格報價，新東家簽約將給予紅襪選秀補償，不過等到選秀會結束後就不用付出選秀補償，因此金柏瑞等到現在才有球隊願意簽約，而簽約細節要等到體檢之後才會公布。

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小熊從道奇挖來的守護神莫羅（Brandon Morrow），2018年7月因為背傷報銷，至今都還無法出賽，開季至今沒有專職終結者，由史卓普（Pedro Stop）為主，與西薛克（Steve Cishek）、金茲勒（Brandon Kintzler）、布拉克（Brad Brach）、愛德華茲（Carl Edwards Jr.）5人輪流擔任終結者。

金柏瑞去年季後堅持簽下一張價值5年1億美元的後援投手歷史最大合約，不過高額價碼乏人問津，儘管隨著球季進行，經紀公司願意降價求售，但仍堅持一張複數年合約，羅森索爾指出，合約價碼約落在3年3900萬至5200萬美元之間。

30歲的金柏瑞在大聯盟打滾9年，生涯累積333次救援成功，排現役球員第一名。上季63場出賽，以優異的2.74防禦率、拿下42次救援成功，並幫助紅襪奪得相隔5年的世界大賽冠軍，豐富的經驗和多年優秀實績，勢必為牛棚帶來助益。