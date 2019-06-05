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法網／費納大戰運彩看好蠻牛直落3　一面倒看衰費德勒

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▲▼ 法網，納達爾（Rafael Nadal） 。圖／達志影像／美聯社）

▲納達爾被看好直落3取勝。圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

納達爾(Rafael Nadal)與費德勒(Roger Federer)在4日的8強賽都順利擊退，兩人將要在4強賽進行第39次的對決，儘管近5次交手都是由費德勒獲勝，但因為納達爾是「紅土之王」這也讓運彩看好看好「蠻牛」會成功出線，賠率差了近5倍，也看好納達爾直落3取勝。

4強賽再次上演「費納大戰」，這是他們第39次交手，過往納達爾取得了23勝15敗的戰績處在上風，只是在近5次的交手中，都是由費德勒獲勝，其中就包括了2017年澳網冠軍戰，這讓納達爾想要衛冕法網有一定難度。不過身為「紅土之王」的納達爾，在法網生涯戰績91勝2敗，幾乎制霸了紅土戰場，運彩也依舊看法納達爾可以擊退費德勒。

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在不讓分玩法上，納達爾獲勝賠率為1.05，費德勒獲勝賠率則是5.00，兩者差距非常大；在讓分玩法，納達爾讓6.5局，賠率1.70，費德勒受讓6.5局，賠率1.80。

另外正確比數玩法，運彩依舊一面倒看好納達爾，其中直落3賠率1.45，是最被看好的結果、納達爾3比1獲勝，賠率3.20、納達爾3比2獲勝，賠率6.00；費德勒3比0獲勝，賠率15.00、費德勒3比1獲勝，賠率12.00、費德勒3比2獲勝，賠率12.00。

▲費德勒、瓦林卡。（圖／達志影像／美聯社）

▲費德勒一面倒被看衰 。圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 法網費德勒納達爾
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