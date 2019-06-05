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中職／兄弟涼水祭　史上最嫩開「球」嘉賓蔡桃貴！

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▲中信兄弟涼水祭，史上年紀最小的開「球」嘉賓「蔡桃貴」。（圖／兄弟提供）

▲中信兄弟涼水祭，史上年紀最小的開「球」嘉賓「蔡桃貴」。（圖／兄弟提供）

體育中心／綜合報導

中信兄弟將於本週 6/7-6/9 端午連假，於臺中洲際棒球場舉辦經典涼水祭「浪花兄弟」，歡迎爸爸媽媽帶著小朋友一起來洲際清涼一夏。

「浪花兄弟」每天都有不同的開球嘉賓輪番登場，6/7 首先由「蔡阿嘎」、「二 伯」及史上年紀最小的開「球」嘉賓「蔡桃貴」死忠象迷一家來開球；6/8則是以健康陽光的性感形象深獲大眾的喜愛的健康女神「舒子晨 Nikita」蒞臨開球。

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泰山企業也特別響應本次活動，6/9進場的球迷朋友可以獲得泰山Cheers充氣加油棒、 Cheers Bee蜂蜜氣泡水、Cheers EX 強氣泡水、蜂蜜試吃包及紋身貼紙等多樣好禮， 還有拍照打卡就送 Cheers EX 強氣泡水!補充滿滿的水份，抵擋烈日來襲。

6/7-6/9 開放進場時間 皆為 14:00，場外特別設置親子同樂的手搖船戲水池，另外還有高達五公尺的滑水溜滑梯，來棒球場就能體驗刺激的玩水設施!現場也會提供寄物櫃、更衣室、吹風 等貼心服務，就是要讓球迷朋友們一起享受最棒的美好假期。
炎炎夏日除了玩水，當然不能忘了最佳的消暑夥伴「歐廷格啤酒」。6/7-6/8 獨家贊助，只要來參與歐廷格攤位遊戲闖關成功，就可以把限量的啤酒帶回家;同 時 6/8 加碼活動，舉辦「歐廷格 100 秒啤酒快喝大賽」，當日開放 10 位參賽者現 場報名，想來挑戰身手的球迷千萬不要錯過。

廣受好評的「安打啤酒席」也會再次推出，6/8限量50位，賽前在官網繳費報名，當日至球迷會員服務中心領取安打啤 酒兌換卡，中信兄弟於比賽中擊出的安打數就是可以兌換的啤酒罐數，球員打擊火 力支援，讓你拿啤酒拿到手軟。

兄弟此次主題日也推出許多周邊商品，包含「浪花兄弟勁涼球衣」、「浪花兄弟主題短 T」、「浪花兄弟漸層彎簷棒球帽」、「浪花兄弟✘720 運動太陽眼 鏡」、「浪花兄弟激酷涼感巾」、「浪花兄弟雙色緹花大浴巾」、「浪花兄弟 10L
防水旅行包」、「浪花兄弟手機防水袋」等多樣商品，快準備好你的「荷包君」，端午連假一起來洲際棒球場跟著中信兄弟戰勝夏日酷暑吧。

6/7-6/9 三天的座位規劃，濕區為「下層南、西 A-F 區」，乾區為「下層南、 西 G-K 區」，請球迷購票時多加留意。(購票請上「中信兄弟售票網」: https://tix.brothers.tw/)

▲中信兄弟涼水祭，史上年紀最小的開「球」嘉賓「蔡桃貴」。（圖／兄弟提供）

▲中信兄弟涼水祭。（圖／兄弟提供）
 

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