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13順位身價「完全比賽」高中右投　落至3輪89順位大都會挑中

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▲美國大物高中生右投艾倫（Matthew Allen）。（圖／@genymets twitter）

▲美國大物高中生右投艾倫（Matthew Allen）。（圖／@genymets twitter）

記者潘泓鈺／綜合報導

來自佛羅里達州塞米諾爾高中（Seminole High School）的右投艾倫（Matthew Allen），在選秀會前才投出17K「完全比賽」，大聯盟官方《Pipeline》評價選秀第13順位，不過他卻滑落到第3輪89順位才被大都會挑中，美國媒體普遍指出，艾倫應該不會簽約，而去就讀大學。

現年18歲的艾倫，擁有94英里左右的四縫線，且轉速這3年間進步11英里讓原本沒有尾勁的球更加犀利，迎接破繭而出的球季。去年還入選集結高中大物的Perfect Game All-American Class，中繼登板1局上演3連K三上三下，2019年大聯盟業餘選秀會之前5月份，還上演一場17K完全比賽。

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各大選秀評估網站都看好艾倫，大聯盟官方《Pipeline》給出第13順位，《Baseball America》、《FanGraphs》則評價第16順位。認為艾倫6呎3吋、215磅的身材有極高的天賦，有非常好的質，但不過投球機制不夠好、完成度較低。《Pipeline》指出，艾倫有96到97英里以上的潛力，球種評價四縫線65分、曲球60分、變速球55分，高質量的四縫線、具有威力的曲球，以及開發潛力的變速球。

艾倫掉到第3輪第89順位才被大都會挑中，跌破專家們眼鏡。「很難在第3輪還看到這樣的選秀大物，」大都會選秀副球探長唐納斯（Tommy Tanous）說道，「很驚訝我們竟然能在此選到艾倫，不可能錯過他的。」

艾倫若是在原本預估的順位被挑中，簽約金上看400萬美元，如今掉到第3輪，剩下66萬美元左右，《MLB.com》就指出，艾倫應該是不會與大都會簽約，而是選擇就讀佛羅里達大學（University of Florida）。

關鍵字： 大聯盟業餘選秀大都會艾倫選秀大物
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