運動雲

>

奇德成為NBA最高薪助教　未來取代湖人新教頭佛蓋爾？

ETtoday運動雲

▲公鹿隊主帥基德(Jason Kidd)。(圖／達志影像／美聯社)

▲奇德(Jason Kidd)成為聯盟最高薪助教。(圖／達志影像／美聯社)

記者張曜麟／綜合報導

湖人本季狀況慘淡再次無緣季後賽，為此華頓(Luke Walton)也下台負責，最終湖人找來了前溜馬教頭佛蓋爾(Frank Vogel)來擔任新主帥，原先被視為新教練的熱門人選奇德(Jason Kidd)雖然最後無法當總教練，卻以助理教練的身分加入湖人教練團，根據《The Athletic》報導，目前奇德是聯盟薪水最高的教練。

奇德在先前與公鹿分手後，並沒有放棄執教，反倒積極地想要重返NBA當教頭，原先湖人在選擇新任教練也有意找基德來擔任，雖然最終選擇了佛蓋爾，但湖人依舊提供了助理教練的職務給奇德。湖人則超級大方，據《The Athletic》報導，現在奇德是全聯盟最高的助理教練，雖然確切的薪資沒有指出，但當時湖人與前騎士教頭魯伊Tyronn Lue)進行交涉時，湖人開給基德的薪資已經是4年650萬美元(約2億台幣)，這可以當作一項新合約的參考。

請繼續往下閱讀...

奇德過去曾執教籃網以及公鹿，上季被密爾瓦基開除後，教練生涯留下183勝190敗的戰績，勝率為49.1％，現在奇德的薪水為助教中最高，外界也都在猜測是否會擠下佛蓋爾成為新教頭，另外奇德過去在美國對也跟詹姆斯(LeBron James)當過隊友，雙方的關係非常好，同時球商也很高，若佛蓋爾無法順利帶領湖人起飛，奇德有很大機會頂替教練職務。

▲基德、詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹姆斯跟奇德關係良好。(圖／達志影像／美聯社)

關鍵字： NBA湖人奇德
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

湖人今夏若補不到大咖當LBJ助手　詹皇恐自請離隊

法網／費德勒8強戰4盤解決瓦林卡　4強上演費納大戰

中職／里迪也掰掰了　兄弟紐維拉將升一軍

台美混血陳思仲從穀保畢業　赴美念大學繼續追尋棒球夢

快艇主帥誇雷納德挨罰　柯爾更慘！開詹皇玩笑就損失1萬美金

韓職／索沙繳完欠稅才能出賽　加盟金應該就夠付

讀者回應

﻿

最新新聞

1洋基2A短打破洛磯接力「無安打」

2艾迪頓拚戰伍鐸 　運彩看好悍將連勝

3奇德成為NBA史上最高薪助理教練

4尼克斯尬瑞安　運彩看桃猿勝統一

5球爸：兒子是湖人未來不該被交易

熱門新聞

1湖人今夏補不到大咖　詹皇恐離隊

2費德勒解決瓦林卡將上演費納大戰

3里迪也掰掰了　兄弟紐維拉升一軍

4陳思仲穀保畢業　赴美念大學追夢

5柯爾曾開詹皇玩笑被罰1萬美金

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

高國慶生涯初登板，讓兄弟本局無功而返｜06_01 統一 vs 兄弟 八局下

中華職棒30周年05/29~06/02精彩投打(打者篇)

翁瑋均一把抱起轉圈圈 李燕甜笑：來點不一樣

中職五大好球5/28~6/2

蘇智傑今日上壘率百分百，三打數三安打，並有一分打點 | 06_02 統一 vs 兄弟 賽後

楊丞琳生日會要考試！　3分30秒作答..全場一片靜默XD

賀一航「完全不知道自己會死」　白冰冰說到一半痛哭：入院才5天！

糗大！他瞞孕妻帶小三出國被抓包 行李「塞滿情趣內衣」遭岳母痛打

余天悲痛：最後一面都沒見到　賀一航病逝「好友一個一個走了」

用吸的剉冰！台中古早味飲品　「粉圓+粉粿」滿滿1杯只要50元
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366