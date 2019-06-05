奇德成為NBA最高薪助教　未來取代湖人新教頭佛蓋爾？

▲奇德(Jason Kidd)成為聯盟最高薪助教。(圖／達志影像／美聯社)



記者張曜麟／綜合報導

湖人本季狀況慘淡再次無緣季後賽，為此華頓(Luke Walton)也下台負責，最終湖人找來了前溜馬教頭佛蓋爾(Frank Vogel)來擔任新主帥，原先被視為新教練的熱門人選奇德(Jason Kidd)雖然最後無法當總教練，卻以助理教練的身分加入湖人教練團，根據《The Athletic》報導，目前奇德是聯盟薪水最高的教練。

奇德在先前與公鹿分手後，並沒有放棄執教，反倒積極地想要重返NBA當教頭，原先湖人在選擇新任教練也有意找基德來擔任，雖然最終選擇了佛蓋爾，但湖人依舊提供了助理教練的職務給奇德。湖人則超級大方，據《The Athletic》報導，現在奇德是全聯盟最高的助理教練，雖然確切的薪資沒有指出，但當時湖人與前騎士教頭魯伊Tyronn Lue)進行交涉時，湖人開給基德的薪資已經是4年650萬美元(約2億台幣)，這可以當作一項新合約的參考。

請繼續往下閱讀...

奇德過去曾執教籃網以及公鹿，上季被密爾瓦基開除後，教練生涯留下183勝190敗的戰績，勝率為49.1％，現在奇德的薪水為助教中最高，外界也都在猜測是否會擠下佛蓋爾成為新教頭，另外奇德過去在美國對也跟詹姆斯(LeBron James)當過隊友，雙方的關係非常好，同時球商也很高，若佛蓋爾無法順利帶領湖人起飛，奇德有很大機會頂替教練職務。

▲詹姆斯跟奇德關係良好。(圖／達志影像／美聯社)