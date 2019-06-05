麥卡臣夾殺傷左膝韌帶本季報銷　11年生涯首次大傷

▲麥卡臣（Andrew McCutchen）左膝前十字韌帶撕裂，整季報銷。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

前國聯MVP麥卡臣（Andrew McCutchen）今年轉戰費城人，不料在一次夾殺過程中傷了左膝，經過檢查後，球團5日宣佈他因為前十字韌帶撕裂本季報銷，生涯出賽率高達95%的他，在大聯盟戰場征戰11年首次遭遇大傷。

麥卡臣在昨天對教士的比賽中首局遭到夾殺，轉了一圈試圖躲避觸殺卻傷了左膝，抱著膝蓋面露痛苦倒地，靠著防護員攙扶回到休息室，經過MRI檢查之後團宣布，麥卡臣因為前十字韌帶撕裂而整季報銷，不過好消息是，除了前十字韌帶以外，麥卡臣膝蓋其他地方並沒有損傷。

請繼續往下閱讀...

Andrew McCutchen has exited today's game with an injury and had to be helped off the field. pic.twitter.com/bAy1yQ85uH — NBC Sports Philadelphia (@NBCSPhilly) June 4, 2019

「這是一個非常糟糕的狀態，」麥卡臣接受《MLB.com》訪問時說道，「這絕對不是我想聽到的新聞。」並說道希望能夠趕上明年開季，且維持還沒受傷前的狀態。

這位2013年拿下國聯年度MVP外野手，2018年被海盜交易到巨人，季中再被賣到洋基，球季結束後以3年5000萬美元改披費城人戰袍，本季打擊三圍.256/.378/.457，擊出10發全壘打、12支二壘安貢獻29打點，59場出賽43保送高居國聯第一。

現年32歲的他以「鐵人」聞名，前面10年職業生涯從來沒遭遇過大傷，除了新人年以外，僅1年出賽場次低於153場，是現役出賽率最高的球員，高達95%到96%之間。