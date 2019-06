麥卡臣夾殺傷左膝韌帶本季報銷　11年生涯首次大傷

▲麥卡臣(Andrew McCutchen)左膝前十字韌帶撕裂,整季報銷。(圖/達志影像/美聯社)

記者潘泓鈺/綜合報導

前國聯MVP麥卡臣(Andrew McCutchen)今年轉戰費城人,不料在一次夾殺過程中傷了左膝,經過檢查後,球團5日宣佈他因為前十字韌帶撕裂本季報銷,生涯出賽率高達95%的他,在大聯盟戰場征戰11年首次遭遇大傷。

麥卡臣在昨天對教士的比賽中首局遭到夾殺,轉了一圈試圖躲避觸殺卻傷了左膝,抱著膝蓋面露痛苦倒地,靠著防護員攙扶回到休息室,經過MRI檢查之後團宣布,麥卡臣因為前十字韌帶撕裂而整季報銷,不過好消息是,除了前十字韌帶以外,麥卡臣膝蓋其他地方並沒有損傷。

Andrew McCutchen has exited today's game with an injury and had to be helped off the field. pic.twitter.com/bAy1yQ85uH