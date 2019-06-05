秋信守首打席開轟達200轟里程碑　寫亞洲第一人紀錄

▲秋信守。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

征戰大聯盟長達15個賽季，36歲老將秋信守5日面對金鶯擔任開路先鋒，首局就擊出全壘打，達成200轟里程碑，不只是南韓第一人，也是亞洲第一人。

金鶯首局靠著史密斯（Dwight Smith Jr.）3分砲、史華連諾（Pedro Severino）陽春砲，背靠背開轟攻下4分，該局下半遊騎兵開路先鋒秋信守，咬中邦迪（Dylan Bundy）一顆91.5英里四縫線，掃出中外野大牆追到1比4落後，達成200轟里程碑。

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秋信守去年5月擊出生涯第176轟，超越退役的日籍球星松井秀喜寫下大聯盟亞洲球員最多轟紀錄，如今再將記錄推向200轟。

秋信守2005年在西雅圖水手展開大聯盟生涯，隔年被交易到印地安人，2013年短暫為紅人效力一年，2014年以7年1.3億美元加盟遊騎兵效力至今。在2018年以35歲的年紀生涯首次入選全明星。儘管已經36歲，秋信守今年表現火燙，此役之前打擊三圍.300/.383/.541，擊出10發全壘打貢獻26打點。