秋信守首打席開轟達200轟里程碑　寫亞洲第一人紀錄

▲秋信守。(圖/達志影像/美聯社)

記者潘泓鈺/綜合報導

征戰大聯盟長達15個賽季,36歲老將秋信守5日面對金鶯擔任開路先鋒,首局就擊出全壘打,達成200轟里程碑,不只是南韓第一人,也是亞洲第一人。

金鶯首局靠著史密斯(Dwight Smith Jr.)3分砲、史華連諾(Pedro Severino)陽春砲,背靠背開轟攻下4分,該局下半遊騎兵開路先鋒秋信守,咬中邦迪(Dylan Bundy)一顆91.5英里四縫線,掃出中外野大牆追到1比4落後,達成200轟里程碑。

CHOO DO YOU THINK YOU ARE!?



Shin Soo Choo blasts this HR to his favorite part of the park: Greene's Hill!#TogetherWe pic.twitter.com/KaUfF5NbB8