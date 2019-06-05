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中職直播／兄弟主場5連戰艾迪頓扛頭陣　富邦伍鐸對戰吞2敗

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▲▼中信兄弟投手艾迪頓。（圖／記者林敬旻攝）

▲中信兄弟投手艾迪頓。（圖／記者林敬旻攝）

記者歐建智／台北報導

中信兄弟從今天（5日）起在台中洲際球場進行主場5連戰，前2戰遭遇富邦悍將，後3戰面對Lamigo桃猿，5日派出洋投艾迪頓先發，迎戰富邦悍將洋投伍鐸，伍鐸本季對戰中信兄弟都吞敗。今天下午6點30分中信兄弟出戰富邦悍將，請鎖定《ETtoday新聞雲》直播。

兄弟在前18場比賽只拿3勝，目前以21勝24敗1和，暫居最後一名，與排名首位桃猿只有3場勝差。富邦悍將近10場取得7勝3敗，戰績22勝21敗1和，排名升到第2位，與桃猿僅有1場勝差。

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中信兄弟在上半季冠軍仍有機會，5日先發投手艾迪頓本季9場出賽，4勝3敗、防禦率5.51，50.2局被63支安打，有3支全壘打，34次三振、17次四死球，32失分有31責失，在5月17日勝投之後，連2場先發都失2分無關勝敗。

艾迪頓本季對戰富邦悍將2場，1勝1敗、對戰防禦率7.84，前一次對戰是5月17日，投6.1局失2分勝投。

富邦悍將洋投伍鐸本季10場出賽，2勝7敗、防禦率5.08，56.2局被10支全壘打在內73支安打，39次三振、44次四死球，失分41分、32責失，在5月4日勝投後，接下來是3場先發3連敗，近2場先發單場失分高達7分以上。

伍鐸本季對戰中信兄弟2場都是敗投，對戰防禦率高達11.70，4月28日中繼3局失7分、5月17日先發7局也失7分。

▲▼富邦悍將伍鐸。（圖／記者李毓康攝）

▲富邦悍將伍鐸。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 中華職棒中信兄弟富邦悍將
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