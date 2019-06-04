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法網／17歲叩關女單8強　安妮西莫娃創紀錄

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▲法網,安妮西莫娃（Amanda Anisimova） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲安妮西莫娃。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者洪偵源／綜合報導

法網女單面臨年輕世代崛起的挑戰，其中美國17歲小將安妮西莫娃（Amanda Anisimova）以6比3、6比0擊敗西班牙選手波爾索娃（Aliona Bolsova），成為大滿貫史上首位2000年後出生的選手打進8強的紀錄。

安妮西莫娃出生於2001年8月31日，目前世界排名第51名，父親就是網球教練，2歲受姐姐影響就在玩網球，被父親與姐姐看出她的天賦。

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去年9月安妮西莫娃在日本女網賽生涯首度打進WTA決賽，但敗給謝淑薇，今年在哥倫比亞的紅土賽事，收穫生涯WTA首冠，她曾在2017年首度參加法網，於首輪止步。

本屆法網女單在32強的時候，20歲包含20歲以下的選手，就佔了5席，原本就已進入戰國時代的女網，又多了一股青春的勢力，且32強時，也只有5名選手超過30歲。

▲法網,安妮西莫娃（Amanda Anisimova） 。（圖／達志影像／美聯社）

身為首位打進大滿貫8強的2000世代代表，安妮西莫娃並沒把紀錄放在心上，她說：「他們有提醒我這個紀錄，但我很快就忘記。」

安妮西莫娃表示：「我現在想的是，把自己的事情做好，我要在這裡拿到好成績，我真的不會想到在這裡時我多大了。」

晉級8強後，安妮西莫娃要面對去年冠軍哈勒普（Simona Halep），羅馬尼亞人在16強的對手也只有18歲，現在又要和比自己小10歲的人交手，27歲的她都不得不覺得自己已經老了。

「和比我年輕10歲的選手對抗，這並不容易，因為她們沒什麼可以失去的，會更顯得強大，因為她們年輕，所以每一場都會很難打。」

▲法網,安妮西莫娃（Amanda Anisimova） 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 法網
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