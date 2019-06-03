韓職／SK飛龍迅速簽下索沙　2日晚上快刀決定網羅　

▲富邦悍將索沙。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／綜合報導

韓國職棒SK飛龍隊今天（3日）網羅富邦悍將洋投索沙後，馬上註銷洋投Brock Dykxhoorn，而SK飛龍本來還要再觀察索沙，但在2日與索沙見面後，為免夜長夢多，在2日晚上決定要簽下索沙。

索沙在2012年到2018年待過韓職起亞虎、耐克森英雄以及LG雙子隊，在雙子隊連續效力4年，今年由於欠稅問題，而且LG有其它考量，因此未再續約。

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因為韓職欠稅主因導致索沙今年選擇加盟中華職棒富邦悍將，合約簽到6月，索沙有合約逃脫的權利，今年4月韓職對索沙有意思，還是無法有動作。

SK飛龍在今年4月就對索沙有興趣，不過那時候沒有具體接觸，但因洋投Brock Dykxhoorn表現不佳，讓SK飛龍開始積極尋找替補洋投，索沙再度成為目標，也是馬上可以補強的即戰力。

6月2日SK飛龍派人來台觀看索沙，賽前與索沙經紀人、索沙見面，賽前已達成加盟共識，但還沒有正式簽約，索沙還有機會在台出賽。

可是SK飛龍來台看索沙的新聞傳回韓職，洋投Brock Dykxhoorn也知道這件事，SK飛龍2日晚上決定快刀斬亂麻要簽下索沙，3日上午與富邦悍將談妥之後，馬上與索沙簽約。