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歐登認為Kobe像父親一樣的角色　想把最佳第6人獎給他

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▲湖人布萊恩、歐頓。（圖／達志影像／美聯社）

▲歐登認為Kobe就跟父親一樣。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

有著「左手魔術師」之稱的歐登(Lamar Odom)，近期再次大量出現在大眾面前，不僅是因為他參加了新一季的BIG3聯盟，同時間還不斷在宣傳他的新書，而在最近一次歐登上節目，則談到了老隊友布萊恩(Kobe Bryant)，認為「老大」像是自己的父親一樣，甚至願意把過去得到「最佳第6人」獎項送給他。

湖人在2009、2010年完成2連霸，歐登就是最重要的功臣之一，不過歐登在2014年被尼克釋出後就面臨無球可打處境，少了籃球後，歐登吸毒、嫖妓的頻率越來越頻繁，在2015年他甚至因為在妓院吸毒過多導致昏迷，被送醫時已經沒了意識差點喪命，好在經過搶救才撿回一命。

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歐登鬼門關前走一遭後，徹底洗心革面，也重拾籃球，近期他就透露在人生中最重要的人就是布萊恩，扮演了像父親一樣的角色，「Kobe在我人生中扮演了非常重要的角色，最近我在回想自己的人際關係，非常感激曾對我復出過的朋友，Kobe給我的愛和關心太多了，我應該把最佳第6人獎送給他。」

「如果布萊恩沒有出現，我的書《Darkness to Light》是無法完成的，所以我希望你知道，你能出現在我的人生中，我感到非常榮幸，你不僅是我的朋友以及在湖人隊的家人，更是一個我從未擁有過的像父親一樣的人，真的很謝謝你。」歐登在小的時候父親就離世，他是由母親一手養育成人，在歐登住院期間，「老大」多次前去探望，就如同父親一樣的在關心歐登。

▲歐登。（圖／CFP）

▲歐登將參加下季的BIG3聯盟。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA湖人布萊恩歐登
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