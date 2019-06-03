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中職／富邦悍將下半季門票615開賣　推出四大強檔主題日

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▲富邦悍將下半季四大主題日接續登場。（圖／富邦悍將提供）

▲富邦悍將下半季四大主題日接續登場。（圖／富邦悍將提供）

體育中心／綜合報導

富邦悍將迎戰下半季主場賽事7月5日起在新莊棒球場展開30場比賽，下半季門票將於6月15日起全面開賣，下半季季票與2019亞瑟王會員將另享有優先購票權，球團也將推出四大強檔主題日活動。

悍將下半季主題日由去年廣受球迷好評的「G!POP」揭開序幕，7月6日、7日連續二天將邀請金曲超強卡司帶來精彩的賽後演唱會表演，內野進場即贈G!POP演唱會手燈，同時也在場外設置悍將KTV 111全新包廂，讓我們全場一起唱出勝利的音符。

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8月3日、4日「歡樂製造機」為你打造周末紓壓放鬆的最佳旅程，專屬免費遊戲機台與翻桌大賽，要讓平常忙碌的家人們享受下班後無憂無慮的輕鬆時光，一起甩開壓力、吶喊不快！

最佳拍檔強勢登場，8月17日、18日「Meet the Peanuts gang」陪伴中生代一起成長，同時深受大、小朋友喜愛的【花生漫畫/Peanuts】家族要來悍將城堡和大家見面囉！同時球團也將推出系列聯名商品以及豐富的活動內容，邀請家人們進場與花生漫畫家族共享美好的週末球場時光。

9月13日到15日「LUNA」主題日適逢中秋假期，富邦悍將要帶家人們一起登陸月球！月球繞著地球公轉，悍將繞著家人自轉，形影不離的我們是彼此最忠實的夥伴、最強力的後盾，最後一場主題日將以月球為主題系列活動及月光演唱會畫下句點，歡迎家人們全家一起來團聚享樂。

富邦悍將2019年下半季主場例行賽將持續與FamiTicket全網購票網及全家FamiPort機台合作，下半季季票於6月8日中午12點至6月11日23:59開賣；亞瑟王家族會員於6月12日12點至6月13日23:59享有優先購票權。

6月15日12下半季單場預售票全面開放選購(含滿悍席/親子席/投手席/不渴席)。「G!POP」主題日內野門票加價100元、「LUNA」主題日內野票價加價50元。

▲富邦悍將2019下半季0615全面開始預售。（圖／富邦悍將提供）

▲富邦悍將2019下半季0615全面開始預售。（圖／富邦悍將提供）

關鍵字： 中華職棒富邦悍將
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