運動雲

>

中職／味全龍測試會智慧棒球選才　日本獨立聯盟球員報名

ETtoday運動雲

▲味全龍測試會。（圖／味全龍提供）

▲味全龍測試會。（圖／味全龍提供）

體育中心／綜合報導

味全龍6月14、15日將在台中體院舉辦首場職棒選秀測試賽，現役甲組成棒球隊、黑豹旗64強參賽隊伍或高中木棒聯賽的選手，即日起至6月10日中午前都可以上網報名參加，本次活動採取免費報名，就是希望能夠吸引更多還懷有棒球夢的好手，繼續一圓自己的棒球夢。

領隊吳德威表示，希望對於職棒還有憧憬的選手，都能夠來報名參加，只要在本次測試賽中表現優秀的選手，將進一步推薦參與中華職棒選秀會，「我們希望挖掘更多被埋沒的棒球故事！」

請繼續往下閱讀...

吳德威表示，對於資歷較好的選手，希望他除了來報名味全龍的測試賽，也一定要報名中職選秀，但對於一些過往可能欠缺機會或是尚未發光的選手，我們都希望他們能夠來報名，而且在測試賽後，我們也能推舉更多人來參加中職的選秀。

他表示：「我們自辦測試賽的目的僅是因為我們籌備組隊的時間比較緊迫，相較其他四隊我們需要爭取更多看見球員的機會，所以才有本次活動的進行。」

為了吸引更多好手參加，味全龍測試賽沒有收取任何費用，只要報名通過，就有機會來吸引味全龍教練團的目光，為提升報名效率，透過和STRIKE智慧棒球合作，現場會有各式棒球測試硬體，包含大聯盟規格等級的Trackman系統與STRIKE智慧棒球，可以精準掌握選手除了球技以外的身體素質，挖掘更多未來潛力之星。

總教練葉君璋也表示，本次測試賽希望能夠就先前教練團的觀察報告，透過現場體能測驗和實戰測試來檢視選手實力，最後再以觀察報告和數據應用來挑選出砂礫中的珍珠，此外本次測試賽事還吸引日本獨立聯盟的球員報名，也將會混入隊伍中來增強賽事強度。

報名球員在報名時需要提供個人近三年的賽事成績，供教練團參考，同時報名不一定代表會入選，球團將會在6月12日中午公布入選名單。

關鍵字： 中華職棒味全龍
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

日職／王柏融狂飆5支5壓力釋放　霸氣發文兩段話表決心

NBA冠軍戰／射手柯瑞再創紀錄　暴龍主帥：他重新定義三分

NBA冠軍戰／G2勇士109比104逆轉勝　暴龍第3節大當機嘗苦果

中職／計畫3野手登板各抓1出局數　潘武雄被劉育辰拒絕

最大爆冷！英國不敗拳王被打趴　TKO慘敗噴3條金腰帶

玉山盃／個人獎名單出爐　林昱珉包辦MVP+最佳投手

讀者回應

﻿

最新新聞

1湯普森小傷堅持不缺戰G3

25.05萬美元一張NBA門票創最貴紀錄

3味全龍測試會　日本獨立聯盟球員報名

4浪花弟負傷　湯普森：不會缺席G3

5表弟先發賭對　卡森斯贏球不滿足

熱門新聞

1王柏融狂飆5支5賽後發文　霸氣兩段話表決心

2暴龍主帥：柯瑞重新定義了三分球

3暴龍第3節大當機　勇士G2逆轉勝

4潘武雄想登板投球被劉育辰拒絕

5大爆冷！英國不敗拳王被TKO慘敗

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

中職啦啦隊新血甜笑白裙妹超正！　網緊盯渾圓「兄弟」2字...晃到頭暈

翁瑋均一把抱起轉圈圈 李燕甜笑：來點不一樣

高國慶生涯初登板，讓兄弟本局無功而返｜06_01 統一 vs 兄弟 八局下

持續在傷口上灑鹽，兄弟狂轟猛炸單局攻下八分｜06_01 統一 vs 兄弟 七局下

余德龍五打數四安打，僅差一支全壘打就能完成完全打擊｜06_01 富邦 vs Lamigo 賽後

高雄正妹6/1上凱道受訪頻笑場　「空話說得非常美好」露餡非韓粉

小女孩看完《阿拉丁》：你的魔法呢？　威爾史密斯「機智暖答」保住夢想

陸國防部長魏鳳和喊話　「有人敢分裂台灣將不惜一戰！」

沒健保超可怕！醫療費像天文數字　在美國生一次病就要上百萬台幣

美空軍官校畢典唱名「TAIWAN」　國軍揮舞我國國旗獲熱烈掌聲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366