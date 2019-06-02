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台灣舞蹈節大滿貫積分賽　立陶宛搭檔今年第7冠

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▲▼臺灣舞蹈節大滿貫積分賽立陶宛組合 。（圖／運動舞蹈協會提供）

臺灣舞蹈節大滿貫積分賽立陶宛組合 。（圖／運動舞蹈協會提供）

體育中心／綜合報導

由中華民國體育運動舞蹈總會（以下簡稱中華舞總）舉辦之運動舞蹈國際盛事「2019 WDSF & Swarovski臺灣舞蹈節大滿貫積分賽」，2日在台北體育館圓滿落幕。競爭異常激烈的世界大滿貫積分賽標準舞，立陶宛籍的舞王舞后Evaldas Sodeika／Ieva Zukauskaite在全場響亮節奏的加油聲中，再次從「世界大戰」脫穎而出，不但大滿貫連兩站摘下冠軍，且贏來今年第7冠的全勝戰績。

Evaldas Sodeika／Ieva Zukauskaite去年大滿貫積分賽台北站屈居第二，但是在俄羅斯籍的舞王舞后Dmitry Zharkov／Olga Kulikova轉職業之後，WDSF世界舞壇儼然已經成為兩人的天下，今年在台北站賽前已經拿下包括世界公開賽、國際公開賽、歐洲錦標賽、大滿貫積分賽首站等6座冠軍，至今未嘗敗績。

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Evaldas Sodeika賽後表示，就是要求自己每一場都能跳到最好，把成績延續到年底。他同時也稱讚大滿貫台北站賽事有進步，各方面越做越好，讓選手更能發揮應有技術水準。

2日大滿貫標準舞決賽名次分別為冠軍：Evaldas Sodeika／Ieva Zukauskaite（立陶宛）、亞軍：Francesco Galuppo／Debora Pacini（義大利）、季軍：Evgeny Moshenin／Dana Spitsyna（俄羅斯）、第四名：Alexey Glukhov／Anastasia Glazunova（俄羅斯）、第五名：Vaidotas Lacitis／Veronika Golodneva（立陶宛）、第六名：Evgeny Nikitin／Anastasia Miliutina（俄羅斯）。

世界大滿貫積分賽接下來還有義大利（7月）、德國（8月）、俄羅斯（10月）等3站。屆時至少參加3站賽事，積分排名前12強的頂尖舞者才可以前進12月在中國上海舉行的世界大滿貫總決賽。

▲▼臺灣舞蹈節大滿貫積分賽立陶宛組合 。（圖／運動舞蹈協會提供）

關鍵字： 台灣舞蹈節大滿貫積分賽
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