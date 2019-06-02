國小迷你足球聯賽離島首站前往澎湖　縣長為小球員加油打氣

▲國小迷你足球聯賽離島首站前往澎湖。（圖／中華民國迷你足球協會提供，下同）

體育中心／綜合報導

108年度國民小學迷你足球聯賽離島首站來到海洋城市澎湖，縣長賴峰偉特別在百忙之中，與縣議會副議長陳雙全、議員陳慧玲抽空前來現場，為參賽的小球員加油打氣，並勉勵他們多踏出戶外享受踢足球的樂趣。

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這次計畫是由教育部體育署指導，中華民國迷你足球協會、動健科技主辦，將以「22縣市全國主場」的理念推動，號召來自22縣市重要的在地足球推動者一起參與本次計畫，是台灣第一次規模最大，預期隊伍數最多的賽事推廣。主辦單位將透過計畫，以共學、共創、共享的精神，深化各縣市的合作與資源整合，致力於足球產業生態系發展。

主辦單位也是本次計畫主持人張武業教練表示，「要發展台灣的足球，要從基層扎根做起，讓更多的孩子參與足球，才會有廣大的支持者，足球職業與產業發展才會有機會。」

澎湖縣足委會總幹事王平坤表示，澎湖縣算是足球沙漠，因2000年世界杯足球賽帶動的熱潮，澎湖才開始正式接觸足球，目前主推成人級8人制還有國小的7人制及樂樂足球，但是在這次跟迷你足球協會配合之後，這二天家長及帶隊教練的老師們反應極佳，希望往後都能推行五人制兒童足球聯賽。

澎湖縣以往曾有中興國小到台灣本島參加過全國性比賽，並且獲得亞軍以及西溪國小樂樂足球的冠軍殊榮，但始終無法達到普及效果，希望藉由這次迷你足球協會所推廣的全國迷你足球聯賽能點燃澎湖人對足球喜愛的熱情。