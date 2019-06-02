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玉山盃／對決最熟悉U12戰友要創新　林昱珉好投MVP

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▲玉山盃，新北市林昱珉、王彥程。（圖／記者楊舒帆攝）

▲玉山盃，新北市林昱珉。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

玉山盃全國青棒錦標賽，新北市高一左投林昱珉對決桃園市打線，被4年前U12中華隊戰友李灝宇敲二壘安打，投5局失1分非責失分，他坦言，要創新求變才能壓制他們。

總教練周宗志表示，「我們確定晉四強的時候，就設定無論對手是誰，都由林昱珉先發，他這場比賽，他投起來雖然沒失分，但內容跟我們預期有落差，變化球控制能力有待加強，所以讓他投5局就退場。」

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林昱珉主投5局，用76球，被敲3安打，失掉1分非責失分，他坦言，「球速有丟出來，但控球落差大。」前4局有效壓制，林昱珉5局上因守備失誤而在得點圈有跑者時面對桃園市最強「怪力男」李灝宇，被敲二壘安打失掉1分，林昱珉賽後坦言，「那顆球有點失投。」

林昱珉對戰的桃園市先發打線，有不少人是2015年U12世界盃的中華隊戰友，包括李灝宇、鄭郭佑、董子恩、吳秉恩、張翔等人。林昱珉表示，「他們都很熟悉我的球路，只好一直創新，找新的球種對付他們，因為他們對內角球、直球掌握不錯，所以就把外角球投好，讓他們打低的球。」

對於高一的第二次冠軍戰表現，林昱珉給自己65分，如果控球再好一點能增加到65分，他也說，「玉山盃是高三學長最後的比賽，有點緊張，我才一年級，還有很多隊友都很強，以後也不一定（冠軍戰）我先發，可以換我救援看看。」

關鍵字： 2019玉山盃U18世界青棒新北市
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