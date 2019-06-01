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橄欖球亞錦賽／中華隊17比72慘敗斯里蘭卡　遭降至二級

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▲中華隊不敵斯里蘭卡遭到降級。（圖／記者林育正攝）

▲中華隊不敵斯里蘭卡遭到降級。（圖／記者林育正攝）

記者林育正／台北報導

橄欖球亞錦賽一級保級戰1日於台北田徑場開戰，中華隊慘遭火力兇猛的斯里蘭卡蹂躪被攻下12次達陣，終場17比72慘敗，將被將入第2級。

上半場才剛打一半，斯里蘭卡就取得4次達陣以及射門，取得24比0的大幅領先。過沒幾分鐘斯里蘭卡拉斐丁(Reeza Rafaideen)更直接把中華隊球員撞飛達陣，加踢也進球來到31比0領先。接近31分鐘，中華隊李崇佑完成首次達陣，加踢也進拿下7分稍微扳回顏面，半場中華隊7比31落後。

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▲中華隊不敵斯里蘭卡遭到降級。（圖／記者林育正攝）

可惜進入下半場一開始中華隊防守就漏人，讓阿美拉辛和(Dinuk Amerasinhe)一路無阻礙達陣，斯里蘭卡36比7領先。幾分鐘後中華隊進犯前場，林威名在隊友被擒抱後接過球直接達陣，追到12比36。結果斯里蘭卡發動奇襲，先踢球到前場再衝上前接球迪庫布拉(Sudharaka Dikkumbura)完成達陣，43比12。

結果斯里蘭卡大開殺戒，並且再次使用踢球戰術讓佩雷拉(Kavindu Perera)完成本戰第2次達陣，領先已來到53比12。隨後中華隊長孫維強達陣，但也被斯里蘭卡長距離反攻一波，隨後終場前哈普哥達吉(Mithun Hapugodadge)和匹李雅塔那(Buddima Pyriyatathna)也都貢獻達陣，終場72比17獲勝。

受限於大雨後滿場泥濘場地溼滑，再加上對手斯里蘭卡各個身材粗壯，中華隊在防守完全落居下風。「我們賽前就知道和對手是不同等級，防守我們多對1，空間就被拉開。主力受傷開局不穩，讓我們士氣一開始就很低落，回神就已經來不及了。」隊長孫維強說。

「我們很多年輕隊員沒對過斯里蘭卡這種球隊，有點緊張，也沒預期到雨會這麼大，發生了比較多失誤。」黃福安表示。

▲中華隊不敵斯里蘭卡遭到降級。（圖／記者林育正攝）

關鍵字： 橄欖球
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