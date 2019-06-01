中職／龍迷回來？　資深龍迷：打開心結、原諒人很困難

▲味全龍迷吳春橋。（圖／記者歐建智攝）

記者歐建智／彰化報導

味全龍復出中華職棒今天（1日）舉辦首場官方球迷會，不少龍迷支持參加，網龍召集人吳泰橋表示，比想像中還要多人，原諒一個人比討厭一個人更困難，大多數人還是無法打開心結。

吳春橋是死忠龍迷，他表示，味全龍解散後，看了興農牛第一場比賽就不看了，感覺怪怪、寄人籬下，心中覺得是一個敵隊無法接受，直到2016年下半季才又支持葉君璋帶隊的義大犀牛，2017年去看富邦悍將比賽，因為葉君璋是總教練，領隊是龍迷。

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他表示，20年來中間空白很久，只看中華隊的比賽，偶爾遇到葉君璋、張泰山有重大紀錄才會進場，平常根本很少看轉播。

為什麼願意支持新的味全龍？吳春橋表示，心結比想像中還要放得開，心情不矛盾，時間久了，也了解解散真正原因就釋懷，原諒一個人比討厭一個人更困難，想辦法打開自己心結。

他表示，大部龍迷都是這樣，心結打開要時間，或許打不開。

打開心結接納魏家的主因？吳春橋表示，味全龍只有魏冢可以組隊，心結打開最大主因是師母，有她在才覺得魏家是可以信任，沒有師母背書，大部分龍迷沒有辦這麼快接受，還有總教練人選符合大多數球迷期待。

味全龍明年從二軍打起，吳春橋表示，一開始會去看，是基於懷舊情感，之後可能再去看的會愈來愈才，如果開幕戰找職棒10年球員到現場交接，有傳承的感覺，主題日找不同龍將，票房會不錯，味全龍球迷基礎不錯，跟兄弟象差不多，很期待龍象大戰。