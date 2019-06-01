歐冠／英媒預測決賽熱刺陣容　若凱恩不上、孫興慜將先發

▲熱刺隊孫興慜 。（圖／達志影像／美聯社）

記者謝孟儒／綜合報導

眾所矚目的歐冠決賽即將於2日凌晨3點（台灣時間）開踢，由利物浦對上首闖決賽的托特納姆熱刺。英國媒體《太陽報》也預測了雙方的先發陣容，利物浦薩拉赫（Mohamed Salah）無疑先發；熱刺的凱恩（Harry Kane）則很可能缺陣。

利物浦戲劇性擊敗巴塞隆納闖進決賽、另一頭熱刺在最後5秒絕殺阿賈克斯，兩支英超球隊將要在決賽進行內戰，不過外界都普遍看好利物浦能夠奪冠。《太陽報》預測雙方先發，利物浦方面，紅軍將排出433陣型，菲爾米諾（Roberto Firmino）將可以擔任中鋒，兩邊則是薩拉赫和馬內（Sadio Mané）。

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▼利物浦薩拉赫 。（圖／達志影像／美聯社）

不過如果菲爾米諾無法出場，那麼奧里吉（Divock Okoth Origi）扛下他的位置中鋒，後防線上也不會有太大的變化，門將是艾利臣（Alisson Becker）；四名後衛為雲迪克（Virgil van Dijk）、羅拔臣（Andrew Robertson）、馬蒂普（Joel Matip）、艾諾特（Trent Alexander-Arnold）；搭配中場的米拿（James Milner）、亨德森（Jordan Henderson）、法賓奴（Fabinho）。

熱刺方面，受傷的凱恩很有可能會缺席先發，因此推測排出352陣型，孫興慜和莫拉（Lucas Moura）搭檔鋒線；中場三人為埃里克森（Christian Eriksen）；西索科（Moussa Sissoko）和阿里（Dele Alli）；羅斯（Danny Rose）特里皮爾（Kieran Trippier）擔任翼衛。

三名中衛排出阿爾德韋雷爾德（Toby Alderweireld）、費爾通亨（Jan Vertonghen）、桑切斯（Davinson Sanchez），門將依舊是洛里斯（Hugo Lloris）。不過《太陽報》也預測，如果凱恩能夠先發上場，那孫興慜很可能就是替補，並將陣型改為4231。

▼熱刺首闖歐冠決賽 。（圖／達志影像／美聯社）

