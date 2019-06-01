中職／味全龍重返職棒　前龍將蔡昆祥：不要丟臉

▲味全龍球迷會。（圖／記者歐建智攝）

記者歐建智／彰化報導

味全龍重返職棒今天（1日）舉辦球迷會，找來前龍將出席，蔡昆祥對於未來新味全龍的期許是：「不要丟臉。」黃自強爆料被找來當管理，但人在台北有工作而拒絕。

今天出席味全龍球迷會的有魏應充、領隊吳德威、總教練葉君璋、教練黃煚隆、張泰山、黃平洋、羅世幸、陽介仁、林光宏、陳大順、李明勳、蔡昆祥、黃自強、陳長揚及王建強等12位前龍將。

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黃平洋表示，回家感覺好不好？真的不容易，有太多龍迷期待這一天的到來，退休多年對棒球熱愛，10幾年辦公益活動，龍迷占很多功勞。

陽介仁問球迷他的球衣背號幾號？他說：「我是最早一位穿味全球衣，18歲穿，流浪到日本，之後味全讓我回來，20年後再讓我回家。」

蔡昆祥表示，有一種彷彿回到20年前的感覺，印象最深的是加入職棒第1支安打的比賽，希望未來新味全龍球員，不要丟臉要打出好成績。

黃自強說：「好緊張又好開心，離開那一年是28歲，但現在已經48歲了，很感動，味全龍重新回到社會上，這是正面且開心的事，大家要珍惜，球團有問我回來當管理的意願，但我現在在台北上班，希望味全龍可以發揚光大，把龍迷找回來。」

陳大順說：「很感動，產生很大信心，味全龍再度堀起，比賽會很激動，充滿回憶跟感動。」羅世幸說：「此時此刻非常高興，龍迷回家很感動。」王建強說：「我是1999年進味全，現在也是是最年輕的龍將。」

▲味全龍球迷會。（圖／記者歐建智攝）