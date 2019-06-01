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日本公開賽／王冠閎200蝶差點晉A決　1分57秒96出戰B決賽

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▲2019日本公開賽，王冠閎、莊沐倫。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲2019日本公開賽，王冠閎。（圖／記者潘泓鈺攝）

記者潘泓鈺／東京報導

日本公開賽第3天賽程，中華泳隊一共9人出征6項賽事，僅「建中蝶王」王冠閎在200公尺蝶式中，以1分57秒96預賽排名第9，晉級下午的B決賽。

王冠閎在巴西ISF世中運狂掃4面金牌，不過返台後不慎感冒，休息不到1週便出發日本公開賽，首日賽程50公尺蝶式恢復不如預期被迫放棄，專注今天的200公尺蝶式。

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王冠閎與來自匈牙利的世青100公尺蝶式紀錄保持人米拉克（Kristof Milak），以及日本蝶泳好手梅本雅之同樣分在第6組，最終游出1分57秒96分組第3、達2020東京奧運B標的成績。然而，總成績輸給日本中京大學安井大樹的1分57秒65排名第9，無法進入1到8名的A決賽。

預賽總成績第1的為米拉克1分56秒18，梅本雅之1分56秒67次居，瀨戶大也1分56秒83排名第3。

今天賽程還包含王星皓、林姵彣兩位前2天賽事游出B決賽第1的選手。王星皓在400公尺混合式B決賽游出4分16秒21豪取第一名，甚至在A決賽能摘下銀牌的佳績，但他在今天的200公尺混合式僅以2分04秒28排名第26名，周偉良則是2分05秒38第34名，無緣晉級。

林姵彣昨天50公尺蛙式以31秒96奪得B決賽第1，今天與李彥妮一同出賽100公尺自由式，在這項附項中林姵彣以58秒53排名第58名，李彥妮則是57秒82排名第39名。

▲2019日本公開賽，400公尺混合式B決賽，王星皓。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲王星皓。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲日本公開賽，林姵彣。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲林姵彣。（圖／記者潘泓鈺攝）

關鍵字： 日本公開賽王冠閎
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